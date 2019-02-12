Çekmeköy'de düşen helikopterde şehit olan kahramanlara veda!
Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Ümit Özerli, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar için askeri tören düzenlendi.
12.02.2019 11:24
- Son Güncelleme: 12.02.2019 11:25
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, şehitlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.
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