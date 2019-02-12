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Çekmeköy'de düşen helikopterde şehit olan kahramanlara veda!

Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Ümit Özerli, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar için askeri tören düzenlendi.

12.02.2019 11:24 - Son Güncelleme: 12.02.2019 11:25
Çekmeköy'de düşen helikopterde şehit olan kahramanlara veda!

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, şehitlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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Çekmeköy'de düşen helikopterde şehit olan kahramanlara veda!

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.

Çekmeköy'de düşen helikopterde şehit olan kahramanlara veda!

Saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, şehitler için dua okudu.

Çekmeköy'de düşen helikopterde şehit olan kahramanlara veda!

Törenin ardından şehitlerin cenazeleri askeri araçlara konularak, Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Çekmeköy'de düşen helikopterde şehit olan kahramanlara veda!

Hastane çıkışında bekleyen vatandaşlar dua ederken, bir vatandaş cenazelere asker selamı verdi. Bir vatandaş da "Selam olsun şehitlere. Güle güle şehidim." diyerek tabutları selamladı.

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