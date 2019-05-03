Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışı! İşte içeriden ilk fotoğraflar

Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor.

03.05.2019 15:34 - Son Güncelleme: 03.05.2019 16:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





