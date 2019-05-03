GaleriGüncel

Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışı! İşte içeriden ilk fotoğraflar

Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor.

03.05.2019 15:34 - Son Güncelleme: 03.05.2019 16:06
Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışı! İşte içeriden ilk fotoğraflar

Açılış töreni öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra resmi davetliler ve vatandaşlar cuma namazı için camiye geldi.

Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışı! İşte içeriden ilk fotoğraflar

Açılış nedeniyle camiye çıkan alanlarda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Buraya gelen vatandaşlar, görevlilerin yönlendirmesi ve arama noktalarının ardından camiye girdi.

Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışı! İşte içeriden ilk fotoğraflar

Yoğun katılımın olduğu açılış töreni dolayısıyla çok sayıda sağlık ekibi de camide hazır bekletiliyor.

Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışı! İşte içeriden ilk fotoğraflar

Türk bayraklarıyla donatılan caminin açılış töreni öncesi, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Müftülüğü'nün görevlendirdiği hocalar ile Filistin ve Mısır'dan gelen hafızlar, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu.

Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışı! İşte içeriden ilk fotoğraflar

Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camiler ve ramazan ayıyla ilgili okuduğu hutbenin ardından cuma namazını kıldırdı. Cuma namazı sonrası caminin resmi açılış törenine geçildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Ankara'da
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Ankara'da