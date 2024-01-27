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Bu yüz tipine sahip olanlar doğuştan zengin! Bilim insanları açıkladı! Eğer gözleriniz ve kaşlarınız...

İskoçya'nın Glasgow Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırma, yüz tipinin zenginlikle bağlantılı olabileceği ve sosyal sınıf algılarına nasıl etki edebileceği konusunda ilginç bulgular ortaya koydu.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 20:27 Güncelleme 27 Ocak 2024, 20:30
Bu yüz tipine sahip olanlar doğuştan zengin! Bilim insanları açıkladı! Eğer gözleriniz ve kaşlarınız... 1

Araştırmaya göre, zengin insanların genellikle dar ve dost canlısı yüz tiplerine sahip olduğu belirlendi. İşte yüz şekline göre fakir ve zengin ayrımı...

Bu yüz tipine sahip olanlar doğuştan zengin! Bilim insanları açıkladı! Eğer gözleriniz ve kaşlarınız... 2

BU KİŞİLER ZENGİN!

Bilim insanları, gülen ağızları, keskin hatları, kalkık kaşları, birbirine yakın gözleri ve pembe yanakları olan kişilerin daha güvenilir, sıcak ve yetkin göründüğünü ifade etti.

Bu yüz tipine sahip olanlar doğuştan zengin! Bilim insanları açıkladı! Eğer gözleriniz ve kaşlarınız... 3

FAKİR KİŞİLERİN KAŞLARI DÜŞÜK

Öte yandan, maddi durumu iyi olmayan kişilerin yüzleri, asık suratlı, beceriksiz ve daha az güvenilir olarak algılandı. "Fakir" olarak değerlendirilen yüzlerin kaşları düşük, çeneleri daha kısa, ağızları çökük ve ten tonlarının daha koyu ve soğuk olduğu tespit edildi.

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