Bu yüz tipine sahip olanlar doğuştan zengin! Bilim insanları açıkladı! Eğer gözleriniz ve kaşlarınız...

1 Araştırmaya göre, zengin insanların genellikle dar ve dost canlısı yüz tiplerine sahip olduğu belirlendi. İşte yüz şekline göre fakir ve zengin ayrımı...

2 BU KİŞİLER ZENGİN! Bilim insanları, gülen ağızları, keskin hatları, kalkık kaşları, birbirine yakın gözleri ve pembe yanakları olan kişilerin daha güvenilir, sıcak ve yetkin göründüğünü ifade etti.