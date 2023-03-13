Bu tarihi not edin! Koç, Terazi... Nisan ayını bir eli yağda bir eli balda geçirecek burçlar açıklandı! 5 burç çok para kazanacak!
2023 yılını bir eli yağda bir eli balda geçirecek burçlar açıklandı! 5 burç çok para kazanacak! Bu tarihi not edin! Koç, Terazi ve diğer 3 burcun bu yıl şansı çok yüksek. ''Ancak şansları nisan ayının ikinci yarısından itibaren aktif olacak.'' dendi. Buna göre emlak, gayrimenkul gibi alanlarda Oğlak burçları oldukça şanslı. Kova, Akrep, Yengeçler girişimler, kariyer, bir şeyi başlatmak adına çok şanslılar. Peki 2023'ün genişleme ve dönüşüm konusunda şanslı olan burçları hangileri? İşte detaylar...
Bu yıl bu burçların yılı olacak! Astrolojiyi yakından takip edenler buraya! Yeni burç yorumu geldi. Nisan ayına yaklaşırken hangi burçları neler bekliyor merak ediliyor. Ünlü astrologlar her bir burcu tek tek yorumladı. Peki Nisan ayında bir eli yağda bir eli balda olacak burçlar hangileri? Gelin birlikte bakalım...
2023'ÜN ÖNEMLİ TARİHLERİ VE YILIN ŞANSLI BURÇLARI
2023'de tutulmalar gerçekten çok önemli. Tutulmaların yaşanacağı tarihlerde kadersel etkiler bulunuyor. Bu sene Koç-Terazi aksında yoğun tutulmalar var. Bu da Koç ve Terazi burçlarının hayatlarında büyük değişim ve dönüşüm yaşayacaklarını gösteriyor.
Tutulma nisanın sonu ve mayısın ilk haftası meydana geliyor. Ve nisan ayında Jüpiter ve Rahu kavuşuyor. Bu kavuşma nisan ayının bütün dünyada ve bizde çok önemli gelişmelere gebe olabileceğini, finansal sistemde muazzam değişiklikler olabileceğini de savaşlara açık bir süreç olduğunu gösteriyor.
Özellikle nisanın ikinci yarısından itibaren bu yenilenme sürecinin çok hızlanacağını düşünüyorum. Bu enerjiden en çok Koç, Terazi, Aslan ve Yay burçları etkilenecek.
İlişkiler açısından 2023 enteresan bir sene çünkü Venüs yaz aylarında geri hareket ediyor. Tam düğün sezonunda bu gerilemenin yaşanacak olması sıkıntılı bir süreç doğurabilir.
23 Temmuz - 4 Eylül arasında evliliklere, düğünlere, nikahlara dikkat etmek gerekiyor. Belki tarihler buna göre organize edilebilir.
Yaz döneminde ayrıca ilişkilerle ilgili çok sansasyonel haberler gelebilir. Gizli ilişkilerin ortaya çıkması, ünlü kişilerin aşk skandallarıyla ilgili bu yaz çok hareketli geçecek gibi görünüyor.
Aslan burçları ilişkilerle ilgili çok enteresan bir sene geçirecekler. Elbette bireysel haritalarına bakmak gerekiyor ama yaz aylarında ilişkilerde yanılsamalara açıklar. Mesela çok aşık gibi hissedebilirler ya da bir ilişkiyi gözlerinde büyütebilirler.
YAY BURÇLARININ BU YIL ŞANSI ÇOK YÜKSEK
2023'ün genişleme ve dönüşüm konusunda şanslı olan burçları Koç, Terazi, Yay, Aslan, İkizler... Özellikle Yay burçlarının şansı bu yıl çok yüksek. Ancak şansları nisan ayının ikinci yarısından itibaren aktif olacak. Aslan burçlarının, ilişkilerden yana sıkıntıları olsa da hayatın genel döngüsünde şansları yüksek.
Emlak, gayrimenkul gibi alanlarda Oğlak burçları oldukça şanslı.