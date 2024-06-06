Bu illere sağanak geliyor: Yağmur için tarih verildi! Herkes rahat bir nefes alsın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava koşullarında önemli değişiklikler bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağışların artacağı tahmin ediliyor. Bu değişimler, özellikle yağmur severler için sevindirici haberler getiriyor. Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte, Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarında gözle görülür bir düşüş yaşanacak. Özellikle iç kesimlerde ve yüksek rakımlı bölgelerde hissedilir derecede soğuma bekleniyor. İşte, yağışlı havalara hazır olmanız gereken tarihler ve beklenen hava durumu değişikliklerinin detayları.
Türkiye'nin hava durumu gündemde; sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi. İşte il il yağmur ve hava durumu uyarıları...
SAĞANAK VE YAĞMUR GELİYOR
Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Haziran ayının ilk günlerinde Afrika sıcaklıklarını almaya başladık. Ayrıca bu sıcaklığın oluşmasında Arabistan'dan gelen Basra Alçak Basıncı'nın da etkisi çok büyük. Böylelikle hem nemli hem de ekstrem bir sıcak dalganın arasında kaldık. Bu sıcaklık tüm yurdu sardı" ifadelerini kullandı.
"Ekstrem ısıya rağmen cuma akşam saatlerinden itibaren sıcaklık mevsim normallerine dönecek. Tahminlere göre 27-28 dereceleri göreceğiz. Bu da yurdun iç bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışa neden olacak gibi duruyor. Fakat kıyı bölgelerimizde yağış beklenmiyor" ifadelerini kullandı.