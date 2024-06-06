Bu illere sağanak geliyor: Yağmur için tarih verildi! Herkes rahat bir nefes alsın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava koşullarında önemli değişiklikler bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağışların artacağı tahmin ediliyor. Bu değişimler, özellikle yağmur severler için sevindirici haberler getiriyor. Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte, Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarında gözle görülür bir düşüş yaşanacak. Özellikle iç kesimlerde ve yüksek rakımlı bölgelerde hissedilir derecede soğuma bekleniyor. İşte, yağışlı havalara hazır olmanız gereken tarihler ve beklenen hava durumu değişikliklerinin detayları.