Birleşmiş Milletler'den ürküten İstanbul uyarısı: Risk altında!

Birleşmiş Milletler'deki panele katılan bilim insanlarının açıkladığı son rapor, insan kaynaklı etkiler nedeniyle bir dizi olumsuz gelişmenin daha da belirginleştiğini ortaya koydu. Raporu kaleme alan bilim insanlarından Doktor Jean-Pierre Gattuso, "Mavi Gezegen, her yönden kötü muamele ile ciddi bir tehdit altında ve bu bizim hatamız" dedi. C40 isimli oluşumun hazırladığı risk haritasına göre de, İstanbul'da yüksek emisyonlu kötü senaryoda risk altındaki şehirler arasında gösteriliyor.

26.09.2019 08:53 - Son Güncelleme: 26.09.2019 09:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





