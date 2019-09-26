GaleriGüncel

Birleşmiş Milletler'den ürküten İstanbul uyarısı: Risk altında!

Birleşmiş Milletler'deki panele katılan bilim insanlarının açıkladığı son rapor, insan kaynaklı etkiler nedeniyle bir dizi olumsuz gelişmenin daha da belirginleştiğini ortaya koydu. Raporu kaleme alan bilim insanlarından Doktor Jean-Pierre Gattuso, "Mavi Gezegen, her yönden kötü muamele ile ciddi bir tehdit altında ve bu bizim hatamız" dedi. C40 isimli oluşumun hazırladığı risk haritasına göre de, İstanbul'da yüksek emisyonlu kötü senaryoda risk altındaki şehirler arasında gösteriliyor.

26.09.2019 08:53 - Son Güncelleme: 26.09.2019 09:01
Birleşmiş Milletler'den ürküten İstanbul uyarısı: Risk altında!

BM'nin yayınladığı son rapor, okyanuslardaki ve kriyosfer tabakadaki ısınmanın etkilerinin milyonlarca insanı etkileyeceği mesajını veriyor. Kötü emisyon senaryosunda, Şanghay ve New York gibi zengin şehirlerin dahi deniz seviyesindeki yükselişle birlikte risk altına girebileceği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler'den ürküten İstanbul uyarısı: Risk altında!

C40 isimli oluşumun hazırladığı risk haritasına göre de, İstanbul'da yüksek emisyonlu kötü senaryoda risk altındaki şehirler arasında gösteriliyor.

Birleşmiş Milletler'den ürküten İstanbul uyarısı: Risk altında!

Rapora göre, denizleri ısınmış bir dünyada, tropikal kasırgalar gibi tehlikeli hava olaylarının sayısında büyük artış olacak. Araştırmada, karbon emisyonunun gelecekte ciddi oranda azaltılması durumunda bile, "Deniz seviyesindeki aşırı yükselmeye bağlı olarak yüz yılda bir görülebilen tarihi hava olayları, bazı bölgelerde 2050 yılına dek senede en az bir kez görülebilecek." deniliyor.

Birleşmiş Milletler'den ürküten İstanbul uyarısı: Risk altında!

Google, zaman tünelini güncelledi; İstanbul'un değişimi uzaydan böyle görüntülendi. Bu görüntü 1984 yılına ait...

Birleşmiş Milletler'den ürküten İstanbul uyarısı: Risk altında!

1984'ten 2018 yılına kadar İstanbul'un görüntüsü her yıl kaydedildi.

Yıl: 1985

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi... ABD Başkanı Trump ile yemekte buluştu...
Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi... ABD Başkanı Trump ile yemekte buluştu...