Birleşmiş Milletler'den ürküten İstanbul uyarısı: Risk altında!
Birleşmiş Milletler'deki panele katılan bilim insanlarının açıkladığı son rapor, insan kaynaklı etkiler nedeniyle bir dizi olumsuz gelişmenin daha da belirginleştiğini ortaya koydu. Raporu kaleme alan bilim insanlarından Doktor Jean-Pierre Gattuso, "Mavi Gezegen, her yönden kötü muamele ile ciddi bir tehdit altında ve bu bizim hatamız" dedi. C40 isimli oluşumun hazırladığı risk haritasına göre de, İstanbul'da yüksek emisyonlu kötü senaryoda risk altındaki şehirler arasında gösteriliyor.
Rapora göre, denizleri ısınmış bir dünyada, tropikal kasırgalar gibi tehlikeli hava olaylarının sayısında büyük artış olacak. Araştırmada, karbon emisyonunun gelecekte ciddi oranda azaltılması durumunda bile, "Deniz seviyesindeki aşırı yükselmeye bağlı olarak yüz yılda bir görülebilen tarihi hava olayları, bazı bölgelerde 2050 yılına dek senede en az bir kez görülebilecek." deniliyor.