GaleriGüncel

Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi... ABD Başkanı Trump ile yemekte buluştu...

74. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı. Erdoğan ülke temsilcileriyle de bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İşte Başkan Erdoğan'ın ABD'de yaptığı görüşmelerden kareler...

25.09.2019 22:53 - Son Güncelleme: 25.09.2019 22:53
Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi... ABD Başkanı Trump ile yemekte buluştu...

BM temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.

Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi... ABD Başkanı Trump ile yemekte buluştu...

İşte Başkan Erdoğan'ın görüştüğü liderler ve ülke temsilcileri...
Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj ile görüştü

Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi... ABD Başkanı Trump ile yemekte buluştu...

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç

Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi... ABD Başkanı Trump ile yemekte buluştu...
Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi... ABD Başkanı Trump ile yemekte buluştu...

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sınıra beton blok sevkiyatı
Sınıra beton blok sevkiyatı