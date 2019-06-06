Binali Yıldırım'ı memleketinde yüzlerce hemşehrisi uğurladı! Tokalaşma kuyruğu 1 saat sürdü
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Binali Yıldırım, baba ocağından sevgi seliyle uğurlandı. Erzincan Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama programında Yıldırım, kendisini yolcu etmek için gelen yüzlerce hemşehrisiyle tokalaşması 1 saat 8 dakika sürdü.
06.06.2019 16:04
- Son Güncelleme: 06.06.2019 16:04
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, baba ocağına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Anne ve babasının mezarlığında dua eden Yıldırım, vatandaşlarla bayramlaştı.
İstanbul'daki seçim çalışmalarını Anadolu'ya taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, dün Sivas programının ardından baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyüne gitti.
Yıldırım, daha sonra köy konağında buluştuğu hemşehrileriyle bayramlaştı. Burada kısa bir konuşma yapan Yıldırım, İstanbul seçimleri için destek istedi.
Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte doğup büyüdüğü baba ocağını gezen Yıldırım, aile mezarlığını ziyaret ederek annesi Bahar, babası Hacı Dursun ve dedesi Hacı Bekir Yıldırım'ın kabirlerinde dua etti.