Binali Yıldırım'ı memleketinde yüzlerce hemşehrisi uğurladı! Tokalaşma kuyruğu 1 saat sürdü

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Binali Yıldırım, baba ocağından sevgi seliyle uğurlandı. Erzincan Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama programında Yıldırım, kendisini yolcu etmek için gelen yüzlerce hemşehrisiyle tokalaşması 1 saat 8 dakika sürdü.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Binali Yıldırım, baba ocağından sevgi seliyle uğurlandı. Erzincan Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama programında Yıldırım, kendisini yolcu etmek için gelen yüzlerce hemşehrisiyle tokalaşması 1 saat 8 dakika sürdü.
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