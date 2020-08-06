Beyrut'taki korkunç patlamanın arkasında o isim mi var? Patlama ile ilgili şoke eden iddia...
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta korkunç bir patlama meydana geldi. Beyrut Lİmanı'ndan 2 bin 750 ton amonyum nitrat bulunan bir depoda meydana gelen patlamada 135 kişi hayatını kaybetti 5 binden fazla yaralı bulunuyor. Beyrut'ta meydana gelen patlamanın kaza mı yoksa suikast mi olduğu şüphesi gündemdeki yerini koruyor. Patlamanın perde arkasında kimler var? İşte Beyrut Lİmanı'ndaki patlama ile ilgili şoke eden iddia...
Rus işadamı İgor Greçuşkin tarafından 7 yıl önce Beyrut'a getirilen, ancak Greçuşkin'in iflas etmesinin ardından içindeki 2750 ton amonyum nitrat ile limanda sahipsiz bırakılan geminin 'bilerek' burada bırakıldığı öne sürülüyor. Bu teoriye göre, patlayıcı madde yüklü bu gemi, düzmece bürokratik gerekçelerle burada Hizbullah tarafından kullanılması için burada bırakıldı. Rus Rosbalt haber ajansı, feci infilakın, İsrail'in Beyrut Limanı depolarda bulunan Hizbullah silahlarını yok etme operasyonu olabileceğini yazdı.
Rusya'da muhalif çizgideki 'Novaya gazeta' gazetesi, "Hizbullah'a bağlı adı açıklanmayan bir kaynağa göre, Beyrut Limanı'ndaki 12. deponun içinde, Hizbullah'ın İsrail'e karşı kullandığı çok sayıda uzun menzilli füze vardı. Bunlar İran'dan, gizlice buraya nakledilmişti. Ancak insan hatası yüzünden çıkan yangın neticesinde, yakınında bulunan tüm patlayıcı maddeler infilak etti" iddiasını ortaya attı.
Rus Novaya Gazeta gazetesi ise, patlamanın şimdi meydana gelmesini 'manidar' buldu. Hizbullah'ın Lübnan'da işlediği suçları araştıran Birleşmiş Milletler Komisyonu'na işaret eden gazete, 7 Ağustos'ta eski Lübnan Başbakanı Refik el Hariri'nin, 2005 yılında suikast sonucu öldürülmesi araştırmasının sonuçlarının yayınlanacağını yazdı. Suikasttan Hizbullah ile Suriye'nin sorumlu tutulduğu hatırlatıldı.
FACİA NASIL GELDİ?
Atom bombası gibi patlayan tonlarca amonyum nitrat maddesi 7 yıl önce Boğazlar'dan geçerek Lübnan'a ulaşmış. Rus işadamı İgor Greçuşkin'e ait gemi, taşıdığı amonyum nitrat yükünü Mozambik'e götürecekti. Ancak Rhosus adlı gemi yolda arızalanınca Beyrut limanına demirledi. Bir daha da oradan ayrılamadı.