Beyrut'taki korkunç patlamanın arkasında o isim mi var? Patlama ile ilgili şoke eden iddia...

Rus işadamı İgor Greçuşkin tarafından 7 yıl önce Beyrut'a getirilen, ancak Greçuşkin'in iflas etmesinin ardından içindeki 2750 ton amonyum nitrat ile limanda sahipsiz bırakılan geminin 'bilerek' burada bırakıldığı öne sürülüyor. Bu teoriye göre, patlayıcı madde yüklü bu gemi, düzmece bürokratik gerekçelerle burada Hizbullah tarafından kullanılması için burada bırakıldı. Rus Rosbalt haber ajansı, feci infilakın, İsrail'in Beyrut Limanı depolarda bulunan Hizbullah silahlarını yok etme operasyonu olabileceğini yazdı.