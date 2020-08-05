Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 45 günde yapıldı! Pandemi hastanesinin yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi

Bu sistemle yoğun bakımdaki virüslü hava, diğer alanlara geçmeden özel filtrelerde temizlenerek dışarıya atılıyor. Böylece sağlık personeli daha güvenli ve konforlu bir şekilde çalışabiliyor. Virüsün yayılması da engelleniyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe'de inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri ve hasta odalarının tüm detayları ilk kez görüntülendi.