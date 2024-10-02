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Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı marka marka hileli ürünler listesi açıklandı! Sağlığı tehlikeye atan firmalar isim isim: Tek tırnaklı hayvan eti (domuz, at, eşek), boya...

Gıda sektöründe sahtekarlık yaparak vatandaşların sağlığını tehlikeye atan işletmelere karşı mücadele, Türkiye'de yeni bir aşamaya geçiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bugünkü duyurusuyla birlikte, gıda taklit ve tağşiş süreçlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetileceğini bildirdi. Bakanlık, taklit veya hileli gıda satan firma ve markaların listesini paylaştı. İşte marka marka sağlığı tehlikeye atan ürünler satan firmaların listesi...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 09:55 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 10:47
Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı marka marka hileli ürünler listesi açıklandı! Sağlığı tehlikeye atan firmalar isim isim: Tek tırnaklı hayvan eti domuz, at, eşek, boya...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğini artırmak amacıyla yenilikçi bir sistemi duyurdu. Yeni uygulama sayesinde, hileli ve tağşişli gıdalar artık anlık olarak internet üzerinden tüketicilere bildirilecek. Bu adım gıda sektöründe şeffaflık ve güvenilirlik sağlama hedefi taşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı marka marka hileli ürünler listesi açıklandı! Sağlığı tehlikeye atan firmalar isim isim: Tek tırnaklı hayvan eti domuz, at, eşek, boya...

Site erişime açıldı ve sağlığı tehlikeye atan firmaların isim isim listesi paylaşıldı.

Sahte ürünler bundan böyle "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden anlık olarak yayınlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı marka marka hileli ürünler listesi açıklandı! Sağlığı tehlikeye atan firmalar isim isim: Tek tırnaklı hayvan eti domuz, at, eşek, boya...

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan duyuru şu şekilde;

"Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun'unun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünlere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Örneğin : Tekstil boyasının gıdada kullanılması, gıdaya ilaç etken maddesi katılması vb.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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