Bayramı namazını KKTC'de kılan Başkan Erdoğan'a eşlik eden isimler dikkat çekti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Cami'sinde kıldı. AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk de KKTC'de Erdoğan'a eşlik etti.
20.07.2021 09:40
- Son Güncelleme: 20.07.2021 09:51
ZİYARETTE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk de KKTC'de bulunuyor.
OĞUZHAN ASİLTÜRK SORUSU
Asiltürk'ün de ziyarette bulunmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Oğuzhan Bey, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı dönemde Erbakan hocamızın en yakın çalışma arkadaşıydı. O dönemde üst düzey görev almış olan siyasilerdendi. Dedik ki bu ziyareti yaparken Oğuzhan Bey'i kafilemize katalım.