Başkan Erdoğan BM'de konuştu #OurVoiceErdogan hashtagi dünya sıralamasında Trend Topic oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da "Haksızlığın karşısında ve hakikatin yanında olmaktan bir an olsun vazgeçmeyen, mağdur ve mazlumlar için umut olan bir liderdir Recep Tayyip Erdoğan. Milleti ve inançları için her türlü fedakarlığı göze alan liderimizin ardından yürümeye devam edeceğiz. #OurVoiceErdogan" ifadeleriyle paylaşımda bulundu.