Başkan Erdoğan BM'de konuştu #OurVoiceErdogan hashtagi dünya sıralamasında Trend Topic oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda konuştu. Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla Twitter'da #OurVoiceErdogan (Bizim sesimiz Erdoğan) hashtagi Trend Topic (TT) oldu. İşte Twitter'da #OurVoiceErdogan hashtagi ile atılan bazı tweetler ve Başkan Erdoğan'ın tarihe geçen sözleri...
24.09.2019 19:51
- Son Güncelleme: 24.09.2019 20:27
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da "Haksızlığın karşısında ve hakikatin yanında olmaktan bir an olsun vazgeçmeyen, mağdur ve mazlumlar için umut olan bir liderdir Recep Tayyip Erdoğan. Milleti ve inançları için her türlü fedakarlığı göze alan liderimizin ardından yürümeye devam edeceğiz. #OurVoiceErdogan" ifadeleriyle paylaşımda bulundu.
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