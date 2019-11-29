Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı

Çünkü medeniyetler diğer unsurların yanı sıra ve hatta onlardan önce; kültür, sanat, edebiyat gibi değerler üzerinde yükselir. Resim tarihi insanlığın ilk dönemlerine kadar uzanan bir kadim sanattır. Mağara duvarlarından ilk şehirlerin evlerine sokaklarına kadar her yerde resim sanatının izlerine rastlıyoruz. Hele hele karşınızda İstanbul gibi "Bu şehr-i Sitanbul ki bi-misl ü bahadır, bir sengine yek-pare Acem mülküne fedadır" denilen bir şehir varsa o resim bir başka anlam kazanır.