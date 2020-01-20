Başkan Erdoğan'ın makam aracında dikkat çeken görüntü!

Almanya'nın başkenti Berlin'de aracından inen Başkan Erdoğan'ın araç televizyonu dikkat çekti. Bir dönem futbol oynadığı ve futbol sevgisiyle de bilinen Başkan Erdoğan'ın Süper Lig maçı izlediği ortaya çıktı. Peki Erdoğan aracında hangi maçı izliyordu. İşte o görüntüler.