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Başkan Erdoğan'ın makam aracında dikkat çeken görüntü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Konferansı için gittiği Almanya'da yine dikkatleri üzerine çekti. Başkent Berlin'de konferansın yapılacağı yere giden Erdoğan, aracından inerken verdiği görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Başkan Erdoğan'ın araç televizyonundan yansıyan görüntü, günün en çok konuşulan kareleri arasına girdi. Peki Başkan Erdoğan aracında ne izliyordu? İşte o anlar...

20.01.2020 05:18 - Son Güncelleme: 20.01.2020 05:18
Başkan Erdoğan'ın makam aracında dikkat çeken görüntü!

Almanya'nın başkenti Berlin'de aracından inen Başkan Erdoğan'ın araç televizyonu dikkat çekti. Bir dönem futbol oynadığı ve futbol sevgisiyle de bilinen Başkan Erdoğan'ın Süper Lig maçı izlediği ortaya çıktı. Peki Erdoğan aracında hangi maçı izliyordu. İşte o görüntüler.

Başkan Erdoğan'ın makam aracında dikkat çeken görüntü!

GALATASARAY- DENİZLİSPOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın otomobilindeki araç televizyonunda, Türkiye saati ile 16:00'da başlayan Galatasaray-Denizlispor maçını izlediği dikkatlerden kaçmadı.

Başkan Erdoğan'ın makam aracında dikkat çeken görüntü!

Bir futbol tutkunu olan Erdoğan'ın bu görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Başkan Erdoğan'ın makam aracında dikkat çeken görüntü!

İşte Başkan Erdoğan'ın Libya Konferansı için gittiği Berlin'den görüntüleri..

Başkan Erdoğan'ın makam aracında dikkat çeken görüntü!
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