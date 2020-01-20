Başkan Erdoğan'ın makam aracında dikkat çeken görüntü!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Konferansı için gittiği Almanya'da yine dikkatleri üzerine çekti. Başkent Berlin'de konferansın yapılacağı yere giden Erdoğan, aracından inerken verdiği görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Başkan Erdoğan'ın araç televizyonundan yansıyan görüntü, günün en çok konuşulan kareleri arasına girdi. Peki Başkan Erdoğan aracında ne izliyordu? İşte o anlar...
20.01.2020 05:18
- Son Güncelleme: 20.01.2020 05:18
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