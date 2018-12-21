Başkan Erdoğan'ın bu sözleri İran heyeti tarafından büyük beğeni topladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve beraberindeki heyeti ağırladı. Türkiye-İran İş Forumu toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın sözleri İran heyeti tarafından büyük beğeni topladı. İşte Erdoğan'ın o sözleri...
21 Aralık 2018 Cuma, 14:02:58 Güncelleme: 14:13:05
İRAN HEYETİ TARAFINDAN BÜYÜK BEĞENİYLE KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, "coğrafyamızın büyük şairlerinden" diye tanımladığı İranlı Şair Hafız-ı Şirazi'nin şiirini hem Farsça hem de Türkçe okuyarak sonlandırdı.
İŞTE O ŞİİR
"Dostluk ağacını dik ki, gönlünün arzusu meyve versin. Düşmanlık fidanını sök ki sayısız sıkıntıya yol açmasın."
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