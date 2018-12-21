Başkan Erdoğan'ın bu sözleri İran heyeti tarafından büyük beğeni topladı

İRAN HEYETİ TARAFINDAN BÜYÜK BEĞENİYLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, "coğrafyamızın büyük şairlerinden" diye tanımladığı İranlı Şair Hafız-ı Şirazi'nin şiirini hem Farsça hem de Türkçe okuyarak sonlandırdı.



İŞTE O ŞİİR

"Dostluk ağacını dik ki, gönlünün arzusu meyve versin. Düşmanlık fidanını sök ki sayısız sıkıntıya yol açmasın."