Başkan Erdoğan'ın bu sözleri İran heyeti tarafından büyük beğeni topladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve beraberindeki heyeti ağırladı. Türkiye-İran İş Forumu toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın sözleri İran heyeti tarafından büyük beğeni topladı. İşte Erdoğan'ın o sözleri...

21 Aralık 2018 Cuma, 14:02:58 Güncelleme: 14:13:05
Başkan Erdoğan'ın bu sözleri İran heyeti tarafından büyük beğeni topladı

Başkan Erdoğan'ın o sözleri İran heyetinin büyük beğenisini kazandı.

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri İran heyeti tarafından büyük beğeni topladı

Başkan Recep Tayyyip Erdoğan'ın konuşmasını İranlı şair Şirazi'nin bir şiirini hem Farsça hem de Türkçe okuyarak sonlandırması, Cumhurbaşkanı Ruhani başkanlığındaki İran heyeti tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri İran heyeti tarafından büyük beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Türkiye-İran İş Forumu'na katıldı.

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri İran heyeti tarafından büyük beğeni topladı

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Amerika'nın İran'a yaptırım kararının, bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoymasını engellemek mecburiyetindeyiz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri İran heyeti tarafından büyük beğeni topladı

İRAN HEYETİ TARAFINDAN BÜYÜK BEĞENİYLE KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, "coğrafyamızın büyük şairlerinden" diye tanımladığı İranlı Şair Hafız-ı Şirazi'nin şiirini hem Farsça hem de Türkçe okuyarak sonlandırdı.

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