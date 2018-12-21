Başkan Erdoğan Arnavutköy'de 82 projenin açılışını yapacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde toplu açılış törenine katılacak. İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi projelerle ön plana çıkan Arnavutköy'de tamamlanan 82 proje ile ilçe yeni bir görünüme kavuştu. Erdoğan'ın açılışını yapacağı Arnavutköy Belediyesi Yönetim ve Hizmet Binası'nın yanı sıra sosyal, kültürel, spor alanlarından meydanlara kadar tamamlanan birçok alan havadan görüntülendi.
İlçe olmasının ardından İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi projelerle adından söz ettiren Arnavutköy, yeşil alanları ve İstanbul'un "Leylekli köyü" olarak bilinen Sazlıbosna köyüyle beğeni topluyor. İlçede tamamlanan Arnavutköy Belediyesi Yönetim ve Hizmet Binası ile 82 alanın açılışı ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Pazar günü yapılacak.
Açılış öncesi yaklaşık 80 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Arnavutköy Belediyesi Yönetim ve Hizmet Binası, birçok vatandaşa sosyal ve kültürel faaliyetleri gerçekleştirme imkanı sunan Nuri Pakdil Kültür Merkezi, Avlu 34 Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ilçede tamamlanan park ve meydanlar, cami, parklar, mesire alanları, kültür merkezleri gibi birçok nokta ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde ilçenin kazandığı yeni görünüm dikkat çekti.
Pazar günü açılışı yapılacak olan birçok meydanla mahalleler meydanlarına kavuşurken, eğitim, sosyal, kültür, sanat faaliyetleri gibi birçok alanda vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak alanlar hizmete girmiş olacak. Vatandaşların boş zamanlarını aileleriyle birlikte değerlendirebilmesi için ilçeye çok sayıda mesire alanı, park ve bahçe kazandırılırken eğitim merkezleri de gençlerin istediği kurslarla hizmete girmiş olacak.
"İSTANBUL'UN YARINI DİYE TABİR ETTİĞİMİZ BU GÜZEL İLÇE ŞEKİLLENİYOR"
İlçeye katkı sağlayacak projeler için çalıştıklarını ve 82 projenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını dile getiren Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Açılış yapılmamış, açılışa hazır 82 eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Arnavutköy, İstanbul'un yarını diye tabir ettiğimiz bu güzel ilçe şekilleniyor. Çok daha güzel yaşam alanları hayata geçiyor. Çok kaliteli üst yapı yatırımları, halkımızın konforunu önceleyen bir takım yatırımlar hayata geçiyor. Bütün bunlara baktığımız zaman ilçe bir yerden önemli bir yere doğru gidiyor. Her şeyden önemlisi İstanbul Havalimanı Arnavutköy'ümüzde dünyanın en önemli havalimanlarından bir tanesi. Kanal İstanbul gibi önemli bir proje de yine Arnavutköy merkezli bunlarla beraber ilçenin önemli bir fonksiyonu var. Bizde bu yönde ilçemizi planlamaya devam ediyoruz" dedi.