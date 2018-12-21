Başkan Erdoğan Arnavutköy'de 82 projenin açılışını yapacak

"İSTANBUL'UN YARINI DİYE TABİR ETTİĞİMİZ BU GÜZEL İLÇE ŞEKİLLENİYOR"

İlçeye katkı sağlayacak projeler için çalıştıklarını ve 82 projenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını dile getiren Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Açılış yapılmamış, açılışa hazır 82 eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Arnavutköy, İstanbul'un yarını diye tabir ettiğimiz bu güzel ilçe şekilleniyor. Çok daha güzel yaşam alanları hayata geçiyor. Çok kaliteli üst yapı yatırımları, halkımızın konforunu önceleyen bir takım yatırımlar hayata geçiyor. Bütün bunlara baktığımız zaman ilçe bir yerden önemli bir yere doğru gidiyor. Her şeyden önemlisi İstanbul Havalimanı Arnavutköy'ümüzde dünyanın en önemli havalimanlarından bir tanesi. Kanal İstanbul gibi önemli bir proje de yine Arnavutköy merkezli bunlarla beraber ilçenin önemli bir fonksiyonu var. Bizde bu yönde ilçemizi planlamaya devam ediyoruz" dedi.