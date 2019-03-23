Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Wonderland Eurasia'ya 3 günde 350 bin kişi geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Mart'ta Ankara'da Avrupa'nın en büyük Tema Parkı Wonderland Eurasia'nın açılışını yaptı. Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Wonderland Eurasia'yı 3 günde 350 bin kişi ziyaret etti.
23.03.2019 12:48
- Son Güncelleme: 23.03.2019 12:55
Giriş ve çıkış saatleri yeniden güncellenen Wonderland Eurasia, 23 Nisan'a kadar hafta içi 11.00-18.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak. Mevsim şartlarına göre giriş ve çıkış saatleri yeniden belirlenecek olan Tema Park haftanın bir günü kapalı olacak. 25 Mart Pazartesi gününden itibaren her hafta Pazartesi günleri bakım ve kontroller nedeniyle Tema Park ziyaretçilere kapatılacak.
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