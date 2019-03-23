Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Wonderland Eurasia'ya 3 günde 350 bin kişi geldi

"Park içerisindeki tüm eğlence üniteleri, dünyada kendi alanında en iyisi olan üreticilerden tedarik edilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de söz konusu ünitelerin periyodik olarak son teknoloji ürünler ile bakımı, takibi ve kontrolü sağlanıyor.