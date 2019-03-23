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Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Wonderland Eurasia'ya 3 günde 350 bin kişi geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Mart'ta Ankara'da Avrupa'nın en büyük Tema Parkı Wonderland Eurasia'nın açılışını yaptı. Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Wonderland Eurasia'yı 3 günde 350 bin kişi ziyaret etti.

23.03.2019 12:48 - Son Güncelleme: 23.03.2019 12:55
Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Wonderland Eurasia'ya 3 günde 350 bin kişi geldi

Eski adıyla ANKAPARK yeni adıyla Wonderland Eurasia, ilk 3 günde 350 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Wonderland Eurasia'ya 3 günde 350 bin kişi geldi

ZİYARETÇİLER AKIN AKIN GELİYOR

Açıldığı ilk günden itibaren binlerce kişinin akınına uğrayan Tema Park, 31 Mart tarihine kadar ziyaretçilerine ücretsiz hizmet verecek. Tema Park, Yerel Seçimler nedeniyle 31 Mart Pazar günü boyunca kapalı olacak.

Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Wonderland Eurasia'ya 3 günde 350 bin kişi geldi

Giriş ve çıkış saatleri yeniden güncellenen Wonderland Eurasia, 23 Nisan'a kadar hafta içi 11.00-18.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak. Mevsim şartlarına göre giriş ve çıkış saatleri yeniden belirlenecek olan Tema Park haftanın bir günü kapalı olacak. 25 Mart Pazartesi gününden itibaren her hafta Pazartesi günleri bakım ve kontroller nedeniyle Tema Park ziyaretçilere kapatılacak.

Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Wonderland Eurasia'ya 3 günde 350 bin kişi geldi

GÜVENLİK VE KONFOR ÜST SEVİYEDE

Tema Park'a gelen misafirlerin güvenlikleri ve konforlarının sağlanması için her türlü tedbirin en ince ayrıntısına kadar düşünülerek alındığının altını çizen Güldemir:

Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Wonderland Eurasia'ya 3 günde 350 bin kişi geldi

"Park içerisindeki tüm eğlence üniteleri, dünyada kendi alanında en iyisi olan üreticilerden tedarik edilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de söz konusu ünitelerin periyodik olarak son teknoloji ürünler ile bakımı, takibi ve kontrolü sağlanıyor.

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