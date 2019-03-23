413 bordo bereli göreve hazır! Yarısı bitiremedi çünkü...

Törende konuşan Akar, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırısına değinerek, "Bu olayın münferit bir olay olmadığını, ırkçı, örgütlü bir terör olayı olduğunu görmemiz lazım. Eldeki veriler buna doğru götürüyor. Kesin olmamakla birlikte bu konuda bilgiler geldikçe bu şüphelerin kuvvetlendiğini hep birlikte görüyoruz." diye konuştu.