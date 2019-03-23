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413 bordo bereli göreve hazır! Yarısı bitiremedi çünkü...

Dünyanın en saygın ve zorlu kursları arasındaki Özel Kuvvetler İhtisas Kursu'nu tamamlayan 413 kursiyer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesinin katıldığı törenle bordo berelerini taktı. Başlayanlardan ancak yarısı kursu tamamlayabildi.

23.03.2019 06:54 - Son Güncelleme: 23.03.2019 06:55
413 bordo bereli göreve hazır! Yarısı bitiremedi çünkü...

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile Özel Kuvvetler Komutanlığındaki Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Kapanış Töreni'ne katıldı.

413 bordo bereli göreve hazır! Yarısı bitiremedi çünkü...

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, kurs birincisi yaş kütüğüne plaket çaktı.

413 bordo bereli göreve hazır! Yarısı bitiremedi çünkü...

Dereceye giren personel ile Kosova'dan gelen misafir askeri personelin brövelerinin Akar ve komutanlar tarafından verilmesinin ardından diğer kursiyerlerin bröveleri eğitmenleri tarafından takıldı.

413 bordo bereli göreve hazır! Yarısı bitiremedi çünkü...

"Şahit timi"nin salondaki yerini almasının ardından kursiyerler Özel Kuvvetler Yemini etti, bordo berelerini taktı.

413 bordo bereli göreve hazır! Yarısı bitiremedi çünkü...

Törende konuşan Akar, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırısına değinerek, "Bu olayın münferit bir olay olmadığını, ırkçı, örgütlü bir terör olayı olduğunu görmemiz lazım. Eldeki veriler buna doğru götürüyor. Kesin olmamakla birlikte bu konuda bilgiler geldikçe bu şüphelerin kuvvetlendiğini hep birlikte görüyoruz." diye konuştu.

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