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Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu: Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor!

Türkiye'de işsizlikle mücadele eden vatandaşlar için devlet, yılda 6.630 TL'ye kadar nakit destek sunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilen bu program, sosyal yardım alan hanelerdeki 18-55 yaş arası işsizlere, iş görüşmelerine katılım başına 2.210 TL ödeme imkanı tanıyor. Üstelik işe girmek zorunlu değil!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 08:40 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 08:44
Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu: Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor!

Türkiye'de işsizlikle mücadele eden vatandaşlara yönelik devlet, yılda 6.630 TL'ye varan nakit destek sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilen program kapsamında, sosyal yardım alan hanelerdeki 18-55 yaş arası işsizler, iş görüşmelerine katılım başına 2.210 TL ödeme alıyor. İşte bu desteğin koşulları, başvuru süreci ve "Nasıl yararlanırım?" sorusunun tüm cevapları.

Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu: Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor!

Peki, bu destekten kimler yararlanabilir? Başvuru süreci nasıl işliyor? İşte tüm detaylar ve işsizlikle mücadelede devletin elini uzattığı bu fırsatı kaçırmak istemeyeceğiniz pratik bilgiler…

Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu: Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor!

Destek Programının Detayları

Kimler Yararlanabilir?

Aile Bakanlığı'ndan düzenli sosyal yardım alan hanelerde yaşayanlar.

18-55 yaş aralığında ve çalışmaya engel durumu olmayanlar.

İŞKUR'a kayıtlı olmayan veya aktif iş arayışında bulunanlar.

Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu: Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor!

Ödeme Tutarı ve Sınır:

Her iş görüşmesi için 2.210 TL nakit destek.

Yılda en fazla 3 görüşme ile 6.630 TL'ye kadar ödeme.

Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu: Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor!

Süreç Nasıl İşliyor?

Aile Bakanlığı, uygun adayları İŞKUR'a yönlendiriyor.

İŞKUR, adaylara iş görüşmesi randevuları veriyor.

Görüşmeye katılanlar, 15 gün içinde ödemeyi alıyor.

Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu: Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor!

Başvuru Adımları

1. Kayıt Sosyal yardım alan hanelerdeyseniz, İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvurun.
2. İŞKUR Yönlendirmesi Aile Bakanlığı, uygun adayları otomatik olarak İŞKUR'a bildirir.
Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu: Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor!

3. İş Görüşmesi İŞKUR'un belirlediği işlere en az 3 kez görüşmeye katılın.

4. Ödeme Görüşme sonrası ödeme, PTT üzerinden hesabınıza yatırılır.

Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu: Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor!

❗ İşe girmek zorunda değilsiniz! Sadece görüşmelere katılım ödeme için yeterli.

❗ Yıllık 3 görüşme sınırını aşmayın; fazlası ödeme almaz.

❗ Ödemeler vergiden muaf değil; beyan gerektirebilir.

Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu: Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor!

Detaylı bilgi için: Aile Bakanlığı İletişim | İŞKUR Başvuru Rehberi

https://www.aile.gov.tr/media/153033/aa-istihdam.pdf

https://www.aile.gov.tr/sss/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu/istihdam-yardimlari/

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve Bakanlığın resmi web sitesinden alınmıştır