Türkiye'de işsizlikle mücadele eden vatandaşlara yönelik devlet, yılda 6.630 TL'ye varan nakit destek sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilen program kapsamında, sosyal yardım alan hanelerdeki 18-55 yaş arası işsizler, iş görüşmelerine katılım başına 2.210 TL ödeme alıyor. İşte bu desteğin koşulları, başvuru süreci ve "Nasıl yararlanırım?" sorusunun tüm cevapları.

Peki, bu destekten kimler yararlanabilir? Başvuru süreci nasıl işliyor? İşte tüm detaylar ve işsizlikle mücadelede devletin elini uzattığı bu fırsatı kaçırmak istemeyeceğiniz pratik bilgiler…

Destek Programının Detayları Kimler Yararlanabilir? Aile Bakanlığı'ndan düzenli sosyal yardım alan hanelerde yaşayanlar. 18-55 yaş aralığında ve çalışmaya engel durumu olmayanlar. İŞKUR'a kayıtlı olmayan veya aktif iş arayışında bulunanlar.

Ödeme Tutarı ve Sınır: Her iş görüşmesi için 2.210 TL nakit destek. Yılda en fazla 3 görüşme ile 6.630 TL'ye kadar ödeme.