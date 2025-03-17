Türkiye'de işsizlikle mücadele eden vatandaşlara yönelik devlet, yılda 6.630 TL'ye varan nakit destek sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilen program kapsamında, sosyal yardım alan hanelerdeki 18-55 yaş arası işsizler, iş görüşmelerine katılım başına 2.210 TL ödeme alıyor. İşte bu desteğin koşulları, başvuru süreci ve "Nasıl yararlanırım?" sorusunun tüm cevapları.
Peki, bu destekten kimler yararlanabilir? Başvuru süreci nasıl işliyor? İşte tüm detaylar ve işsizlikle mücadelede devletin elini uzattığı bu fırsatı kaçırmak istemeyeceğiniz pratik bilgiler…
Aile Bakanlığı'ndan düzenli sosyal yardım alan hanelerde yaşayanlar.
18-55 yaş aralığında ve çalışmaya engel durumu olmayanlar.
İŞKUR'a kayıtlı olmayan veya aktif iş arayışında bulunanlar.
Her iş görüşmesi için 2.210 TL nakit destek.
Yılda en fazla 3 görüşme ile 6.630 TL'ye kadar ödeme.
Aile Bakanlığı, uygun adayları İŞKUR'a yönlendiriyor.
İŞKUR, adaylara iş görüşmesi randevuları veriyor.
Görüşmeye katılanlar, 15 gün içinde ödemeyi alıyor.
3. İş Görüşmesi İŞKUR'un belirlediği işlere en az 3 kez görüşmeye katılın.
4. Ödeme Görüşme sonrası ödeme, PTT üzerinden hesabınıza yatırılır.
❗ İşe girmek zorunda değilsiniz! Sadece görüşmelere katılım ödeme için yeterli.
❗ Yıllık 3 görüşme sınırını aşmayın; fazlası ödeme almaz.
❗ Ödemeler vergiden muaf değil; beyan gerektirebilir.
Detaylı bilgi için: Aile Bakanlığı İletişim | İŞKUR Başvuru Rehberi
https://www.aile.gov.tr/media/153033/aa-istihdam.pdf
https://www.aile.gov.tr/sss/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu/istihdam-yardimlari/
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve Bakanlığın resmi web sitesinden alınmıştır