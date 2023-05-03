Başkan Erdoğan'a Trabzon'da sevgi seli! "Biz bu şehri de şehrin insanlarını da sevmeyenin aklından şüphe ederiz"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Meydan Parkı'nda gerçekleştirilen Avrupa'nın en uzun dünyanın ise en uzun 3. tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki, "Yeni Zigana Tüneli" açılış törenine katıldı. Vatandaşlar, programa yoğun ilgi gösterdi. Hep bir ağızdan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet sözleri Trabzon Meydan Parkı'nda yankılandı.
03.05.2023 19:42 - Son Güncelleme: 03.05.2023 20:10
Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli açıldı.