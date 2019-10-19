Başkan Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarıldı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı esnasında Komor Adaları'nın bir parçası olan Mayotte'den gelen Younoussa Abaine isimli katılımcı Erdoğan'a 'Reis' diye seslenerek sarılmak istedi.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN