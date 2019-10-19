Başkan Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarıldı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmanın ardından salondan ayrılırken Mayotteli bir katılımcı Erdoğan'a 'Reis' diye seslenerek sarıldı.
19.10.2019 12:38
- Son Güncelleme: 19.10.2019 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı esnasında Komor Adaları'nın bir parçası olan Mayotte'den gelen Younoussa Abaine isimli katılımcı Erdoğan'a 'Reis' diye seslenerek sarılmak istedi.
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