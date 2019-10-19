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Başkan Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarıldı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmanın ardından salondan ayrılırken Mayotteli bir katılımcı Erdoğan'a 'Reis' diye seslenerek sarıldı.

19.10.2019 12:38 - Son Güncelleme: 19.10.2019 14:05
Başkan Erdoğan 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı

3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki programına gitmek için salondan çıktığı esnada yaşanan bir an katılımcıları gülümsetti.

Başkan Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarıldı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı esnasında Komor Adaları'nın bir parçası olan Mayotte'den gelen Younoussa Abaine isimli katılımcı Erdoğan'a 'Reis' diye seslenerek sarılmak istedi.

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Başkan Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarıldı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti

Güvenlik bandını aşarak Cumhurbaşkanına sarılmayı başaran Abaine'ye Erdoğan'ın, "Maşallah, çok kuvvetlisin, biliyorum" diyerek karşılık vermesi katılımcıları gülümsetti.

Başkan Erdoğan 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Kayseri'deki programına gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.

Başkan Erdoğan 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı

İşte zirveden diğer kareler:

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