Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı! Saç, sakal...
Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevindeki son fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıldı. Saçlarını daha da uzatan ve boyatan Oktar'ın, yeşil desenli gömleği ve aynı renklerdeki ceketi giydiği görüldü. İşte Adnan Oktar'ın son hali...
20.07.2022 19:37 - Son Güncelleme: 20.07.2022 19:43
Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın, cezaevindeki son hali ortaya çıktı.