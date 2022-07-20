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Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı! Saç, sakal...

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevindeki son fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıldı. Saçlarını daha da uzatan ve boyatan Oktar'ın, yeşil desenli gömleği ve aynı renklerdeki ceketi giydiği görüldü. İşte Adnan Oktar'ın son hali...

20.07.2022 19:37 - Son Güncelleme: 20.07.2022 19:43
Adnan Oktar’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı! Saç, sakal...

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın, cezaevindeki son hali ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı! Saç, sakal...

Hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi'ne girdiğinden beri saç ve sakal uzatmaya başlayan Oktar'ın yeni görüntüsü bir hayli şaşırttı

Adnan Oktar’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı! Saç, sakal...

Saçlarını daha da uzatan ve boyatan Oktar'ın, yeşil desenli gömleği ve aynı renklerdeki ceketi de dikkat çekti.

Adnan Oktar’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı! Saç, sakal...

Oktar'ın kilo verdiği de gözlerden kaçmadı.

Adnan Oktar’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı! Saç, sakal...

İşte o fotoğraf...

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