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Başkan Erdoğan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracının direksiyonuna geçti

Başkan Erdoğan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracının direksiyonuna geçti

22.02.2020 18:00

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullandı.


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