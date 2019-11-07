Başkan Erdoğan Macaristan'da resmi törenle karşılandı
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın dördüncüsüne katılmak üzere Macaristan'a gelen Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında Macar mevkidaşı Janos Ader tarafından resmi törenle karşılandı.
07.11.2019 15:48
- Son Güncelleme: 07.11.2019 16:10
Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a giden Başkan Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından karşılandı. Daha sonra, Ader ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan'ın Macaristan ziyareti ortaya renkli görüntüler çıkardı.
Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Tuna Nehri kıyısında yüksek bir yerde birlikte gezindiler.
İŞTE KRİTİK ZİYARETTEN DİKKAT ÇEKEN KARELER
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın dördüncüsüne katılmak üzere Macaristan'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban (sağda) ile görüştü. Programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (solda) da yer aldı.