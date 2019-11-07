15 Temmuz'da TBMM'ye atılan ilk bombanın düştüğü alana anıt inşa edilecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'da olduğu için TBMM bütçesinin sunumunu Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yaptı. Bilgiç, 27'nci dönemde meclis başkanlığına 2 bin 332 kanun teklifi sunulduğunu, genel kurul gündemine giren 123 kanun teklifinden 46'sının kanunlaştığını, 2 bin 209 kanun teklifinin ise komisyonlarda olduğunu belirtti.