15 Temmuz'da TBMM'ye atılan ilk bombanın düştüğü alana anıt inşa edilecek
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumunun bütçe görüşmelerine başlandı. TBMM bütçesinin sunumunu yapan Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TBMM'ye atılan ilk bombanın düştüğü alana anıt inşa edileceğini söyledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'da olduğu için TBMM bütçesinin sunumunu Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yaptı. Bilgiç, 27'nci dönemde meclis başkanlığına 2 bin 332 kanun teklifi sunulduğunu, genel kurul gündemine giren 123 kanun teklifinden 46'sının kanunlaştığını, 2 bin 209 kanun teklifinin ise komisyonlarda olduğunu belirtti.
Bilgiç, yasama ve denetim faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine destek sağlamak amacıyla TBMM'nin iç ve dış mekânlarında bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapıldığını hatırlatarak "Meclis TV'nin kapalı, ışık almayan sağlıksız ortamlarda çalışan 70 personeli, modern ve ferah ofislerin olduğu personel hizmet binasına taşınmıştır.
'İLK BOMBANIN DÜŞTÜĞÜ YERE ANIT İNŞA EDİLECEK'
Bu nedenle genel kurulda yenileme çalışmaları yapılacağını vurgulayan Bilgiç, "Ana bina iç bahçede 15 Temmuz darbe girişimi sırasında düşen bomba sonucu hasar gören ve müze olarak muhafaza ettiğimiz sütunların hava şartlarına maruz kalarak bozulma riskine karşı yapı elemanları korumaya alınacaktır.