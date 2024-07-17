Başkan Erdoğan güven mektubu sunan Bahreyn, Guatemala, Bosna Hersek ve Sırbistan büyükelçilerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn, Guatemala, Bosna Hersek ve Sırbistan büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.
AYRI AYRI KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, Bahreyn Büyükelçisi Bassam Ahmed Marzooq, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic ve Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanovic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul etti.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.