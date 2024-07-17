Yavuz Sultan Selim'in gerçek resmi ortaya çıktı! Meğer görünenden daha farklıymış...

Günümüze dek pek çok tarihçi Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin ve çeşitli tarihini belgelerle, yazıtlarla ve sanat eserleriyle anlamaya çalıştı. Ancak Reza Hemma-Tired bu alanda yeni bir soluk getiriyor. Hemma-Tired Osmanlı'nın son dönemlerine ait tarih kitaplarından ve yaygın portrelerden farklı olarak döneme ait nadir belgeleri ve görsel betimlemeleri titizlikle inceledi. Bu süreçte geleneksel anlatıların ötesine geçerek tarihi daha gerçekçi ve etkileyici bir şekilde yeniden canlandırmayı başardı.