Başkan Erdoğan tepki göstermişti... İşte muhalefetin Kanal İstanbul yalanları ve gerçekler!

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul'u kör düşmanlık yapanlara rağmen ülkemize kazandıracağız." dedi. Erdoğan, Kanal İstanbul'u durdurmak adına bin bir takla atan ve yalanlar sıralayan muhalefete aldırmayarak, "Kanal İstanbul'u Allah'ın izniyle tamamlayacağız. Abide eseri ülkemize kazandıracağız.." ifadelerini kullandı.



işte Kanal İstanbul için söylenen 21 yalan, 21 gerçek!