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Başkan Erdoğan tepki göstermişti... İşte muhalefetin Kanal İstanbul yalanları ve gerçekler!

Bugün İstanbul'da konuşan Başkan Erdoğan, muhalefetin Kanal İstanbul'a engel olmak için sıraladığı binbir yalana sert tepki gösterdi. Peki "istemezükçü" zihniyetin Kanal İstanbul hakkında uydurduğu yalanlar neler?

İşte Kanal İstanbul için söylenen 21 yalan, 21 gerçekler!

18.01.2020 17:01 - Son Güncelleme: 18.01.2020 17:14
Başkan Erdoğan tepki göstermişti... İşte muhalefetin Kanal İstanbul yalanları ve gerçekler!

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul'u kör düşmanlık yapanlara rağmen ülkemize kazandıracağız." dedi. Erdoğan, Kanal İstanbul'u durdurmak adına bin bir takla atan ve yalanlar sıralayan muhalefete aldırmayarak, "Kanal İstanbul'u Allah'ın izniyle tamamlayacağız. Abide eseri ülkemize kazandıracağız.." ifadelerini kullandı.

işte Kanal İstanbul için söylenen 21 yalan, 21 gerçek!

Başkan Erdoğan tepki göstermişti... İşte muhalefetin Kanal İstanbul yalanları ve gerçekler!

1.Yalan: Kanal İstanbul yapılırsa, kısırlık ortaya çıkacak.

Başkan Erdoğan tepki göstermişti... İşte muhalefetin Kanal İstanbul yalanları ve gerçekler!

Gerçek: Mısır'da Süveyş Kanalı, 1869'da yapıldı. 34 milyonluk Mısır, 50 yılda 101 milyona ulaştı. Panama Kanalı açıldığında 334 bin olan nüfus bugün 4 milyona ulaştı.

Başkan Erdoğan tepki göstermişti... İşte muhalefetin Kanal İstanbul yalanları ve gerçekler!

2.Yalan: Bilimsellikle hiçbir ilgisi yok.

Başkan Erdoğan tepki göstermişti... İşte muhalefetin Kanal İstanbul yalanları ve gerçekler!

Gerçek: Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, Gazi, Başkent, Atılım, Çankırı Karatekin üniversitelerinden 200'e yakın akademisyen ve uzmanla 33 bilim dalında çalışma yürütüldü.

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