Başkan Erdoğan deprem bölgesinden fırsatçılara karşı vatandaşları uyardı |Video - Son Dakika Deprem Videoları 25.01.2020 17:22

Cumhurhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gitti. Başkan Erdoğan, deprem bölgesinden yaptığı açıklamada; ''Yok para toplamaydı, şuydu buydu, devletimizin bu noktada bir ihtiyacı yok. Birileri bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir. AFAD ile, Kızılayımız ile bunlar yapılır. Fırsat kollayıcılara da fırsat vermeyelim." ifadelerini kullandı.

Cumhurhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gitti.

Erdoğan'a, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay eşlik etti.

SON DURUMU AÇIKLADI

Başkan Erdoğan, deprem bölgesinden yaptığı açıklamada "Deprem hadiselerinden sonra her iki tarafta da çalışmalar devam ediyor. AFAD, UMKE, Kızılayımız hep birlikte, askerimiz yapılan bu çalışmalarla şu ana kadar çok sayıda insanımızı enkaz artından çıkarmış bulunuyoruz. Şu anda 22 hayatını kaybeden vatandaşımız var. 1000'i aşkın yaralımız var. Yoğun bakımdaki hasta sayımız çok az. Bakan arkadaşlar çalışmaların takipçisi olacaklar. Devletimiz tüm imkanlarını, tüm kurumları ile sürdürecek." dedi.

'YARDIM' UYARISI

Erdoğan, "Yok para toplamaydı, şuydu buydu, devletimizin bu noktada bir ihtiyacı yok. Birileri bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir. AFAD ile, Kızılayımız ile bunlar yapılır. Fırsat kollayıcılara da fırsat vermeyelim." ifadelerini kullandı.