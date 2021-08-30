ABD'li Bloomberg Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi! "Dünyada bu teknolojiyi üreten ilk üç ülkeden biri"
İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştiren Bayraktar AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerine ilk teslimatı 29 Ağustos'ta yapılan törenle tamamlandı. Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısı dünya basınının manşetlerine taşındı. ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin TİHA ile dünyada üç ülkeden biri haline geldiğini yazdı. Haberde Başkan Erdoğan'ın Türk ordusuyla ilgili hedefi aktarıldı.
Türkiye, insansız hava araçlarında gücüne güç katmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslimat törenine katıldı. ABD basınından Bloomberg, törenin ardından havalanan Akıncı TİHA'yla ilgili gelişmeyi okurlarına aktardı.
"ERDOĞAN'IN HEDEFİ, ORDUYU KENDİ KENDİNE YETER HALE GETİRMEK"
Haberde, yerli üretim insansız araçları projelerinde Başkan Erdoğan'ın "orduyu kendi kendine yeter hale getirme" çabalarının olduğu vurgulandı. Baykar Savunma tarafından üretilen Akıncı TİHA'nın, Ukrayna ve Polonya dahil çeşitli ülkelere satışı yapılan Bayraktar TB2'den daha gelişmiş durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.
Teslimat töreninde Erdoğan'ın "Türkiye, Akıncı ile dünyada bu teknolojiyi üreten ilk üç ülkeden biri oldu." dediği hatırlatıldı.
"ROKETSAN'IN FÜZELERİNİ TAŞIYACAK"
Haberde, TİHA için "Roketsan tarafından geliştirilen füzeleri taşıyacak." denildi. Öte yandan Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'ların Libya'da Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirme girişimlerine karşı koyduğu, 44 günlük Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan ordusuna üstünlük sağladığı anımsatıldı.