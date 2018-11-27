Başkan Erdoğan başkanlığındaki yılın son MGK toplantısı sona erdi

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Beştepe'de toplandı. 5 saat süren toplantı sona erdi. Toplantının ardından yayımlanan bildiride Suriye'deki herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulandı. Bildiride Fırat'ın doğusuna da vurgu yapılarak, "En büyük terör tehdidi Fırat'ın doğusundan gelmektedir" denildi.

27 Kasım 2018 Salı, 21:26:07 Güncelleme: 22:13:35
Başkan Erdoğan başkanlığındaki yılın son MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu, Beştepe'deki Külliye'de toplandı. MGK'nın gündeminde, Suriye'deki gelişmeler, Münbiç mutabakatı gibi konular yer alıyor.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki yılın son MGK toplantısı sona erdi

5 saat süren MGK toplantısı sona erdi. MGK bildirisinin yayınlandı. İşte bildiride yer alan ifadeler:

Başkan Erdoğan başkanlığındaki yılın son MGK toplantısı sona erdi

"Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler bütün yönleriyle ele alınmış; FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimizi tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar ile hudut güvenliği hakkında kurula bilgi arz edilmiştir.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki yılın son MGK toplantısı sona erdi

Suriye ve Irak'ta yuvalanan terör örgütlerinin varlığından kaynaklanan, Türkiye'nin güney sınırlarına yönelik tehdide karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki yılın son MGK toplantısı sona erdi

ABD'YE YPG TEPKİSİ

Bazı ülkelerin, proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD-YPG'yi terör örgütü olarak görmemesinin, terörizmle küresel ölçekteki mücadeleye büyük zarar verdiği hususu bir kez daha teyit edilmiştir.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Cemal Kaşıkçının arandığı kaçak malikane yıkılacak
Cemal Kaşıkçı'nın arandığı kaçak malikane yıkılacak