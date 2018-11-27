Başkan Erdoğan başkanlığındaki yılın son MGK toplantısı sona erdi
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Beştepe'de toplandı. 5 saat süren toplantı sona erdi. Toplantının ardından yayımlanan bildiride Suriye'deki herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulandı. Bildiride Fırat'ın doğusuna da vurgu yapılarak, "En büyük terör tehdidi Fırat'ın doğusundan gelmektedir" denildi.
27 Kasım 2018 Salı, 21:26:07 Güncelleme: 22:13:35
"Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler bütün yönleriyle ele alınmış; FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimizi tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar ile hudut güvenliği hakkında kurula bilgi arz edilmiştir.
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