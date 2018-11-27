Cemal Kaşıkçının arandığı kaçak malikane yıkılacak

Cemal Kaşıkçı'nın arandığı kaçak malikane yıkılacak
Yalova'nın Termal ilçesinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin arandığı kaçak malikanenin imar barışından faydalanmazsa yıkılacağı belirtildi.
İstanbul'dan gelen özel ekipler Muhammed Al Fozan ve Muhammed Al Suhai adlı iş adamlarına ait malikanede arama yaptıkları sırada malikanenin kaçak olduğu ortaya çıktı. 2014 yılında Suudi iki iş adamının tarla olarak mülk edindikleri bölgede imar izni olmamasına rağmen malikaneyi kaçak olarak inşa ettikleri ortaya çıktı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından açıklama yapan CHP'li Yalova Belediyesi, kaçak yapılan malikaneyle ilgili 19 Ağustos 2015 tarihinde encümen kararıyla cezai işlem uygulayıp, iş adamlarına gerekli uyarıların yapıldığını, ancak kaçak yapı ile ilgili bir değişim yaşanmaması üzerine 22 Ocak 2016 tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapının kaçak olduğunu ve yıkılması gerektiğini bildirerek suç duyurusunda bulunduklarını iddia etti.