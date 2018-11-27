Cemal Kaşıkçı'nın arandığı kaçak malikane yıkılacak

Yalova'nın Termal ilçesinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin arandığı kaçak malikanenin imar barışından faydalanmazsa yıkılacağı belirtildi.

27 Kasım 2018 Salı, 16:44:49
Cemal Kaşıkçı'nın arandığı kaçak malikane yıkılacak
Cemal Kaşıkçının arandığı kaçak malikane yıkılacak

Yalova'nın Termal ilçesinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin arandığı kaçak malikanenin imar barışından faydalanmazsa yıkılacağı belirtildi.

Cemal Kaşıkçı'nın arandığı kaçak malikane yıkılacak
Cemal Kaşıkçının arandığı kaçak malikane yıkılacak

2 Ekim'den bu yana gizemini koruyan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili dün Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı lüks malikanede arama yapıldı.

Cemal Kaşıkçı'nın arandığı kaçak malikane yıkılacak
Cemal Kaşıkçının arandığı kaçak malikane yıkılacak

Malikanenin sahibi olan Suudi iş adamının Kaşıkçı cinayetinden bir gün önce olayın şüphelilerinden biriyle görüştüğünün belirlenmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla sabah saat 09.00'da malikaneye baskın yapan 40 kişilik özel ekip 10 saat boyunca arama çalışması yaptı.

Cemal Kaşıkçı'nın arandığı kaçak malikane yıkılacak
Cemal Kaşıkçının arandığı kaçak malikane yıkılacak

İstanbul'dan gelen özel ekipler Muhammed Al Fozan ve Muhammed Al Suhai adlı iş adamlarına ait malikanede arama yaptıkları sırada malikanenin kaçak olduğu ortaya çıktı. 2014 yılında Suudi iki iş adamının tarla olarak mülk edindikleri bölgede imar izni olmamasına rağmen malikaneyi kaçak olarak inşa ettikleri ortaya çıktı.

Cemal Kaşıkçı'nın arandığı kaçak malikane yıkılacak
Cemal Kaşıkçının arandığı kaçak malikane yıkılacak

Yaşanan bu gelişmelerin ardından açıklama yapan CHP'li Yalova Belediyesi, kaçak yapılan malikaneyle ilgili 19 Ağustos 2015 tarihinde encümen kararıyla cezai işlem uygulayıp, iş adamlarına gerekli uyarıların yapıldığını, ancak kaçak yapı ile ilgili bir değişim yaşanmaması üzerine 22 Ocak 2016 tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapının kaçak olduğunu ve yıkılması gerektiğini bildirerek suç duyurusunda bulunduklarını iddia etti.

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