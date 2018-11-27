Cemal Kaşıkçının arandığı kaçak malikane yıkılacak

Yaşanan bu gelişmelerin ardından açıklama yapan CHP'li Yalova Belediyesi, kaçak yapılan malikaneyle ilgili 19 Ağustos 2015 tarihinde encümen kararıyla cezai işlem uygulayıp, iş adamlarına gerekli uyarıların yapıldığını, ancak kaçak yapı ile ilgili bir değişim yaşanmaması üzerine 22 Ocak 2016 tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapının kaçak olduğunu ve yıkılması gerektiğini bildirerek suç duyurusunda bulunduklarını iddia etti.