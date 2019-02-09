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Başkan Erdoğan Alemdar Ailesi'nin cenaze törenine katıldı

İstanbul Kartal'da çöken binada ölen Alemdar ailesinin 9 üyesi için Pendik'te tören düzenledi. Cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan, ''Buradan çıkartmamız gereken bir çok dersler var'' dedi. Tören sonrası Erdoğan da tabuta omuz verdi.

09.02.2019 14:55 - Son Güncelleme: 09.02.2019 14:55
Başkan Erdoğan Alemdar Ailesi'nin cenaze törenine katıldı

İstanbul Kartal'da çarşamba günü çöken binada Alemdar ailesinden hayatını kaybeden 9 kişi için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

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Başkan Erdoğan Alemdar Ailesi'nin cenaze törenine katıldı

Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Başkan Erdoğan Alemdar Ailesi'nin cenaze törenine katıldı

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Başkan Erdoğan Alemdar Ailesi'nin cenaze törenine katıldı

BAŞKAN ERDOĞAN: BURADAN ÇIKARTMAMIZ GEREKEN ÇOK DERSLER VAR

Cenaze töreninde kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Öncelikle bu bina enkazının altında kalmak suretiyle şehadete ulaşanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratlarını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle müşerref kılsın. Geride kalan yakınlarını inşallah cennetiyle onları buluştursun.
Tabi buradan çıkartmamız gereken bir çok dersler var. Aslında şu anda musallada bize bir vaz'u nasihatte bulunuyorlar. Buradan bizim de nasibimizi almamız lazım. Adımlarımızı da buna göre atmamız lazım. Temenni ederim ki biz buradan vaz'u nasihatimizi alıp geleceğimizi inşallah belirleriz.
Az önce Diyanet İşleri Başkanımız helallik aldı, hakkımızı helal ettik. Rabbim inşallah sevgili habibinin sancağı altında bizleri buluştursun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah cümlemizden razı olsun. "

Başkan Erdoğan Alemdar Ailesi'nin cenaze törenine katıldı
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