Başkan Erdoğan Alemdar Ailesi'nin cenaze törenine katıldı

BAŞKAN ERDOĞAN: BURADAN ÇIKARTMAMIZ GEREKEN ÇOK DERSLER VAR

Cenaze töreninde kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Öncelikle bu bina enkazının altında kalmak suretiyle şehadete ulaşanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratlarını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle müşerref kılsın. Geride kalan yakınlarını inşallah cennetiyle onları buluştursun.

Tabi buradan çıkartmamız gereken bir çok dersler var. Aslında şu anda musallada bize bir vaz'u nasihatte bulunuyorlar. Buradan bizim de nasibimizi almamız lazım. Adımlarımızı da buna göre atmamız lazım. Temenni ederim ki biz buradan vaz'u nasihatimizi alıp geleceğimizi inşallah belirleriz.

Az önce Diyanet İşleri Başkanımız helallik aldı, hakkımızı helal ettik. Rabbim inşallah sevgili habibinin sancağı altında bizleri buluştursun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah cümlemizden razı olsun. "