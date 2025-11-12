Başkan Erdoğan Ahıskalı Türkler Birliği Heyetini kabul etti... Kalpak hediyesi

"SÜRGÜNÜN ACISINI HALA YÜREĞİMİZDE"

Erdoğan, Ahıska Türklerinin hak ve menfaatlerinin korunması için Dünya Ahıska Türkleri Birliği başta olmak üzere, çatı kuruluşlarının rehberliğinde hareket edilmesinde fayda gördüğünü kaydederek şunları söyledi:

"Enerjimizi kısır çekişmelerle harcamak yerine, Türk toplumunun çok daha iyi konumlara ulaşması için kullanalım. Bu noktada bilhassa aile bağlarımıza ve özellikle Ahıskalı gençlerimize özel ihtimam göstermenizi sizlerden rica ediyorum. Genç kardeşlerimizin milli ve manevi duygularımıza yabancı yetişmemeleri çok ama çok mühimdir. Sizlerin bu doğrultuda üretebileceği projelere ve çalışmalara katkılarımızı sürdüreceğiz.