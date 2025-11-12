Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Ahıska Türkler Birliği (DATÜB) heyetini kabul etti. Görüşmede Ahıska Türklerinin Türkiye'deki ve farklı ülkelerdeki yaşam koşulları, vatandaşlık süreçleri ve Türkiye'nin destek politikaları ele alındı.

"Haklı davanızı yakından takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada Ahıskalı Türklerin ana vatanlarına dönüş süreciyle yakından ilgilendiklerini belirterek, "Ahıskalı kardeşlerimizin vatandaşlık almaları konusunu yakından takip ediyoruz. Haklı davanızı hem ikili düzeyde hem de Avrupa Konseyi ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda gündemde tutuyoruz. Sizlerle gönül bağımız da dayanışmamız da katidir" ifadelerini kullandı.

"Sürgünün acısını yüreğimizde hissediyoruz"

Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944'te yaşadığı sürgünün 81'inci yılına dikkat çeken Erdoğan, "Yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'nün ata vatanlarından koparıldığı bu bedbaht sürgünün acısını hâlâ yüreğimizde hissediyoruz. Her yıl düzenlenen anma etkinliklerini farklı ülkelere taşımak isabetli olacaktır. Ayrıca sürgüne dair interaktif bir sergiyi Türkiye'de ve yurt dışında kalıcı hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

"İkinci etap konutları hızla inşa ediyoruz"

Erdoğan, Ukrayna'daki savaştan etkilenerek Türkiye'ye gelen 5 bine yakın Ahıska Türkü için yürütülen projelere de değindi:

"Ülkemize sığınan 2 bin 315 Ahıska Türkü'nü Elazığ'a geçici olarak yerleştirdik. 703 kardeşimizi TOKİ tarafından Bitlis-Ahlat'ta yapılan konutlarda iskan ettik. İkinci etap konutların inşası da hızla sürüyor. Bugüne kadar yaklaşık 170 bin Ahıska Türkü'ne istisnai vatandaşlık, 150 binden fazla kişiye ise uzun dönem ikamet izni verdik."

Erdoğan, Ahıskalı Türklerin genç nesillerine sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, "Enerjimizi kısır çekişmelere değil, Türk toplumunun güçlenmesine harcayalım" ifadelerini kullandı.