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Başkan Erdoğan 66. yaşında! İlk kutlama AK Parti'den #NiceSenelereSeninle

26 Şubat 1954 doğumlu olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 66. yaş günü. Başkan Erdoğan'ın 66. doğum günü için AK Parti İstanbul teşkilatının hazırladığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı. Öte yandan vatandaşlar da sosyal medyada #NiceSenelereSeninle etiketiyle Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

26.02.2020 00:31 - Son Güncelleme: 26.02.2020 00:31
Başkan Erdoğan 66. yaşında! İlk kutlama AK Parti'den #NiceSenelereSeninle

26 Şubat 1954 doğumlu olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 66. yaş günü. Başkan Erdoğan'ın 66. doğum günü için AK Parti İstanbul teşkilatının hazırladığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Başkan Erdoğan 66. yaşında! İlk kutlama AK Parti'den #NiceSenelereSeninle

Öte yandan vatandaşlar da sosyal medyada #NiceSenelereSeninle etiketiyle Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Başkan Erdoğan 66. yaşında! İlk kutlama AK Parti'den #NiceSenelereSeninle

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'A SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GELEN KUTLAMA MESAJLARI

Başkan Erdoğan 66. yaşında! İlk kutlama AK Parti'den #NiceSenelereSeninle
Başkan Erdoğan 66. yaşında! İlk kutlama AK Parti'den #NiceSenelereSeninle
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