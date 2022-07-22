En az 10 bin TL maaş! 📢 B sınıfı ehliyeti olan herkes başvurabilir! 🚒 İtfaiye eri ve zabıta memuru alımı başladı! İşte şartlar...
Zabıta memuru ve itfaiye eri alımları başladı. Vatandaşlar konu hakkında detayları merak ediliyor. Peki, Zabıta memuru alımı ne zaman? Zabıta memuru başvuru şartları neler? İtfaiye eri alımı ne zaman? İşte merak edilenler...
Hasanşeyh Belediye Başkanlığı tarafından en az B sınıfı sürücü belgesine sahip itfaiye eri ve zabıta alımı yapılacak. Zabıta memuru ve itfaiye eri alımı başvuru şartları için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU ALIMI NE ZAMAN?
Adaylar sözlü ve yazılı sınava katılmak için başvurularını 25-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Başvurular sırasında istenilen belgelerin getirilmesi gerekmektedir. Adaylar başvurularını belirtilen tarihlerde saat 08.00-17.00 arasında şahsen (Hasanşeyh Beldesi Şeyhlioğlu Mah. Belediye Cad. No. 4 Reşadiye/TOKAT) adresinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğüne yapacaktır.
İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
T.C. vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyece yapılacaktır,