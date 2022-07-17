Aylık 2.000 TL'ye TOKİ'den 2+1, 3+1 daire sahibi olun! 🏡 BAŞVURULAR YARIN! 📢 10 farklı şehirde 400 bin TL'den başlayan fiyatlar...

TOKİ'nin resmi internet sitesinde her ay yeni projeler yer alıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki konutlara sahip olmak isteyenler, uygun taksitler ödeyerek kiracı yerine ev sahibi olma imkanı yakalıyor. 2022 TOKİ fiyatları ve projeleri için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.