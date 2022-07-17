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Haberler Güncel Aylık 2.000 TL'ye TOKİ'den 2+1, 3+1 daire sahibi olun! 🏡 BAŞVURULAR YARIN! 📢 10 farklı şehirde 400 bin TL'den başlayan fiyatlar...

Aylık 2.000 TL'ye TOKİ'den 2+1, 3+1 daire sahibi olun! 🏡 BAŞVURULAR YARIN! 📢 10 farklı şehirde 400 bin TL'den başlayan fiyatlar...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vatandaşları uygun taksitler ödeyerek ev sahibi yapmaya devam ediyor. Son olarak yayınlanan ilanlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Peki, TOKİ 2022 projeleri neler? TOKİ 2022 fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
17.07.2022 16:49 - Son Güncelleme: 17.07.2022 16:51
Aylık 2.00 TL’ye TOKİ’den 2+1, 3+1 daire sahibi olun! 🏡 BAŞVURULAR YARIN! 📢 10 farklı şehirde 400 bin TL’den başlayan fiyatlar...

TOKİ'nin resmi internet sitesinde her ay yeni projeler yer alıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki konutlara sahip olmak isteyenler, uygun taksitler ödeyerek kiracı yerine ev sahibi olma imkanı yakalıyor. 2022 TOKİ fiyatları ve projeleri için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aylık 2.00 TL’ye TOKİ’den 2+1, 3+1 daire sahibi olun! 🏡 BAŞVURULAR YARIN! 📢 10 farklı şehirde 400 bin TL’den başlayan fiyatlar...

10 ilde yeni TOKİ projeleri! Başvurular başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 11 ildeki yeni konut projeleri için başvuruları yarın itibariyle açıyor.

TOKİ 2022 YENİ PROJELERİ;

Aksaray- Ağaçören,

Bolu – Seben,

Çorum – Merkez,

Elazığ – Cumhuriyet mahallesi,

Aylık 2.00 TL’ye TOKİ’den 2+1, 3+1 daire sahibi olun! 🏡 BAŞVURULAR YARIN! 📢 10 farklı şehirde 400 bin TL’den başlayan fiyatlar...

Bursa – Yenişehir,

Çankırı Şabanözü,

Elazığ – Merkez,

Erzincan – Tercan,

Hatay – Belen

Yozgat – Çandır illerinde yer alıyor.

Aylık 2.00 TL’ye TOKİ’den 2+1, 3+1 daire sahibi olun! 🏡 BAŞVURULAR YARIN! 📢 10 farklı şehirde 400 bin TL’den başlayan fiyatlar...

AYDA 2000 TL'YE 3+1 2+1 DAİRELER!

TOKİ, kuralı satış, talep projesi, açık artırma ve şehit ve gazi ailelerine özel konutlar üretiyor. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen İdare, aylık taksitleri de günümüz kiralarının oldukça altında tutuyor.

Aylık 2.00 TL’ye TOKİ’den 2+1, 3+1 daire sahibi olun! 🏡 BAŞVURULAR YARIN! 📢 10 farklı şehirde 400 bin TL’den başlayan fiyatlar...

TOKİ'nin 10 ildeki yeni konut projeleri 18 Temmuz Pazartesi itibariyle başvuruya açılıyor. Yukarıda belirtilen illerde yaşayan kişiler, başvuru şartlarını karşılıyorlarsa 1000 – 2000 TL arasında ile göre değişen başvuru bedellerini Ziraat Bankası ya da Halkbank şubelerine yatırarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

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