Ayasofya Camii'nde kırık taşın arkasından çıkan sır yazılar ne anlama geliyor?
Ayasofya Camii'nde kırık bir taşın arkasından çıkan 5 parça yazının sırrı merak ediliyordu. Savcılık kağıtlara ilişkin soruşturma başlattı. Sanat Tarihçisi Selçuk Eracun yazılara ilişkin olarak, "Gördüğümüz kadarıyla çok eski değil. Yüzlerce yıllık hikayesi olan bir mektup değil. Böyle bir adet var Kilise'ye gidenler ayet yazarlar. Dua ettikten sonra yazı bırakırlar. Ama mermerin o şekilde düşmesi ve içerisinde öyle bir boşluk olması rastlanan bir şey değil " dedi.
26.11.2021 16:04
- Son Güncelleme: 26.11.2021 16:32
Ayasofya Camii'nde kırılan taşın arkasında 5 parça Runik alfabesi olduğu iddia edilen yazı ve çizimlerin bulunduğu kağıtlar tespit edildi.
"GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA ÇOK ESKİ DEĞİL"
Sanat Tarihçisi Selçuk Eracun, " Kağıtlara Cumhuriyet savcılığı el koymuş. Ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne devredilmiş. Haberlerde kağıtlarla ilgili açıklanan bilgiler yanlış. Yazılar ibranice değil. Biri Runilk yazı, diğeri Romence. Romenceye baktığımda bir kişi ailesi için iyi şans diliyor.