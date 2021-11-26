Ayasofya Camii’nde kırık taşın arkasından çıkan sır yazılar ne anlama geliyor?

"GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA ÇOK ESKİ DEĞİL"

Sanat Tarihçisi Selçuk Eracun, " Kağıtlara Cumhuriyet savcılığı el koymuş. Ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne devredilmiş. Haberlerde kağıtlarla ilgili açıklanan bilgiler yanlış. Yazılar ibranice değil. Biri Runilk yazı, diğeri Romence. Romenceye baktığımda bir kişi ailesi için iyi şans diliyor.