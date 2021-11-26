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Ayasofya Camii'nde kırık taşın arkasından çıkan sır yazılar ne anlama geliyor?

Ayasofya Camii'nde kırık bir taşın arkasından çıkan 5 parça yazının sırrı merak ediliyordu. Savcılık kağıtlara ilişkin soruşturma başlattı. Sanat Tarihçisi Selçuk Eracun yazılara ilişkin olarak, "Gördüğümüz kadarıyla çok eski değil. Yüzlerce yıllık hikayesi olan bir mektup değil. Böyle bir adet var Kilise'ye gidenler ayet yazarlar. Dua ettikten sonra yazı bırakırlar. Ama mermerin o şekilde düşmesi ve içerisinde öyle bir boşluk olması rastlanan bir şey değil " dedi.

26.11.2021 16:04 - Son Güncelleme: 26.11.2021 16:32
Ayasofya Camii’nde kırık taşın arkasından çıkan sır yazılar ne anlama geliyor?

Ayasofya Camii'nde kırılan taşın arkasında 5 parça Runik alfabesi olduğu iddia edilen yazı ve çizimlerin bulunduğu kağıtlar tespit edildi.

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Ayasofya Camii’nde kırık taşın arkasından çıkan sır yazılar ne anlama geliyor?

5 parça halinde rulo haline getirilmiş kağıtlar, polis tarafından muhafaza altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, taşın ardından çıkanların tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi ve yazılarda ne yazıldığının tespiti için İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğüne yazı yazdı.

Ayasofya Camii’nde kırık taşın arkasından çıkan sır yazılar ne anlama geliyor?

Bulunan yazılarla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. Yazılardan Romence olanı çeviren Sanat Tarihçisi Selçuk Eracun, kağıtların dilek amaçlı yazıldığını ifade etti.

Ayasofya Camii’nde kırık taşın arkasından çıkan sır yazılar ne anlama geliyor?

"GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA ÇOK ESKİ DEĞİL"
Sanat Tarihçisi Selçuk Eracun, " Kağıtlara Cumhuriyet savcılığı el koymuş. Ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne devredilmiş. Haberlerde kağıtlarla ilgili açıklanan bilgiler yanlış. Yazılar ibranice değil. Biri Runilk yazı, diğeri Romence. Romenceye baktığımda bir kişi ailesi için iyi şans diliyor.

Ayasofya Camii’nde kırık taşın arkasından çıkan sır yazılar ne anlama geliyor?

Mektubu yazan kişi, gri kart alarak Amerika'da yaşama hayali olduğunu belirtmiş. Dualarını kağıda yazmış ve içeriye bırakmış, kağıtta çocukların isimleri de var. Diğer yandan diğer yazı İskandinav coğrafyasında kulalnılan Runik alfabesine benziyor.

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