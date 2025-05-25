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Adıyaman Zey Köyü sakinlerinden Bakan Murat Kurum’a teşekkür: Bizi bebek gibi baktınız
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Adıyaman Zey Köyü sakinlerinden Bakan Murat Kurum'a teşekkür: Bizi bebek gibi baktınız

Giriş Tarihi: 25.05.2025 11:34:31

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde ağır hasar alan Adıyaman'ın Zey Köyü, devletin şefkatli eliyle küllerinden yeniden doğdu. Yeniden inşa edilen Zey Köyü'nde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Köydeki çalışmaların büyük bir özveriyle tamamlandığını belirten bir vatandaşın, "Burayı hiçbir ülke yapamazdı. Allah sizlerden bin kere razı olsun. İlk günden beri bize bebek gibi baktınız. Size sarılmak istiyorum" sözleri duygulandırdı.

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