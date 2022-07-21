ARAÇ ALACAKLARA 300 bin TL’ye varan indirim! ÖTV Yüzde 10’a Düştü! Resmi Gazete’de Yayımlandı! Citroen, Hyundai, Volvo, KİA...İşte Yeni Güncel Fiyatlar!

300 BİN TL'LİK İNDİRİM YOLDA



Pazardaki Çinli modeller Skywell ET5 ve Seres 3 ise, ÖTV değişikliğinden en çok etkilenen otomobiller arasında yer alıyor.

Her iki otomobilin de ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 10'a düşerek tüketicisine yaklaşık 300 bin liradan fazla fiyat avantajı sağlayacak.