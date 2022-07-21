ARAÇ ALACAKLARA 300 bin TL'ye varan indirim! ÖTV Yüzde 10’a Düştü! Resmi Gazete’de Yayımlandı! Citroen, Hyundai, Volvo, KİA...İşte Yeni Güncel Fiyatlar!
Araba fiyatlarına ilişkin güzel haber geldi! 300 bin liraya varan indirimler olacak, fiyatlar düşecek. Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrikli araçlar için ÖTV düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçti. Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte çok sayıda elektrikli otomobil fiyatlarında çok ciddi oranda düşüşler olacak. Düzenleme ile orta sınıftaki elektrikli otomobillerden yüzde 10 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınacak. Peki, 2022 elektrikli arabalar ne kadar? Elektrikli araba fiyatları düştü mü? İşte merak edilenler....
21.07.2022 11:31 - Son Güncelleme: 21.07.2022 11:31
Geçtiğimiz günlerde torba yasaya dahil edilen elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarını yeniden belirleyen kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen oylamada kabul edildi. 2022 güncel araç fiyatları ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.