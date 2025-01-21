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Bolu'daki yangında aile faciası: Yüksel Gültekin 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yangında Bolu'da avukatlık yapan Yüksel Gültekin 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 21:31 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 22:03
Bolu’daki yangında aile faciası: Yüksel Gültekin 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti

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    Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti.

    Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde çıkan yangında, Bolu'da avukatlık yapan Yüksel Gültekin ailesinden 7 kişiyi kaybetti. (DHA)Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde çıkan yangında, Bolu'da avukatlık yapan Yüksel Gültekin ailesinden 7 kişiyi kaybetti. (DHA)

    BOLU'DAKİ YANGINDA 3 ÇOCUĞU, GELİNİ VE 3 TORUNUNU KAYBETTİ

    Hayatını kaybedenler arasında Bolu'da avukatlık yapan Yüksel Gültekin ailesinden 7 kişi bulunuyordu.

    Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonrası oluşan hasar görüntülendi. (AA)Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonrası oluşan hasar görüntülendi. (AA)

    Sabah saatlerinden itibaren otelin etrafından endişeli bir şekilde bekleyen Gültekin 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır da yakınlarını bekleyen Baba Gültekin’den bilgi almıştı. (DHA)Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır da yakınlarını bekleyen Baba Gültekin’den bilgi almıştı. (DHA)

    Yüksel Gültekin'in yangında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve 3 torununu kaybetti.

    Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde çıkan yangında, Bolu'da avukatlık yapan Yüksel Gültekin ailesinden 7 kişiyi kaybetti. (DHA)Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde çıkan yangında, Bolu'da avukatlık yapan Yüksel Gültekin ailesinden 7 kişiyi kaybetti. (DHA)

    HABER ALAMAYINCA BÖLGEYE GELDİ

    Baba Gültekin, sabah saatlerinde çocuklarından haber alamayınca yakınlarıyla birlikte bölgeye geldi. Gültekin, uzun süre otelin önünde çocuklarından iyi haber gelmesini bekledi. Bir süre sonra ailesinden 7 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

    Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonrası oluşan hasar görüntülendi. (AA)Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonrası oluşan hasar görüntülendi. (AA)

    İncelemelerde bulunmak için bölgeye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır da yakınlarını bekleyen Baba Gültekin'den bilgi almıştı.

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