Bolu’daki yangında aile faciası: Yüksel Gültekin 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti.
BOLU'DAKİ YANGINDA 3 ÇOCUĞU, GELİNİ VE 3 TORUNUNU KAYBETTİ
Hayatını kaybedenler arasında Bolu'da avukatlık yapan Yüksel Gültekin ailesinden 7 kişi bulunuyordu.
Sabah saatlerinden itibaren otelin etrafından endişeli bir şekilde bekleyen Gültekin 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti.
Yüksel Gültekin'in yangında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve 3 torununu kaybetti.
HABER ALAMAYINCA BÖLGEYE GELDİ
Baba Gültekin, sabah saatlerinde çocuklarından haber alamayınca yakınlarıyla birlikte bölgeye geldi. Gültekin, uzun süre otelin önünde çocuklarından iyi haber gelmesini bekledi. Bir süre sonra ailesinden 7 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendi.
İncelemelerde bulunmak için bölgeye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır da yakınlarını bekleyen Baba Gültekin'den bilgi almıştı.