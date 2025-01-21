Bolu’daki yangında aile faciası: Yüksel Gültekin 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti

Bolu 'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti.

BOLU'DAKİ YANGINDA 3 ÇOCUĞU, GELİNİ VE 3 TORUNUNU KAYBETTİ Hayatını kaybedenler arasında Bolu 'da avukatlık yapan Yüksel Gültekin ailesinden 7 kişi bulunuyordu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonrası oluşan hasar görüntülendi. (AA)

Sabah saatlerinden itibaren otelin etrafından endişeli bir şekilde bekleyen Gültekin 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti.