Akşam Ezanı Saati 3 Eylül 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve Diğer İller İçin İftar Vakitleri

3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA AKŞAM EZANI VE İFTAR SAATİ VAKİTLERİ
|🌆
|İl
|Akşam
|🕌
|Adana
|19:11
|🕌
|Adıyaman
|19:00
|🕌
|Afyonkarahisar
|19:32
|🕌
|Ağrı
|18:43
|🕌
|Aksaray
|19:18
|🕌
|Amasya
|19:13
|🕌
|Ankara
|19:24
|🕌
|Antalya
|19:30
|🕌
|Ardahan
|18:46
|🕌
|Artvin
|18:49
|🕌
|Aydın
|19:42
|🕌
|Balıkesir
|19:44
|🕌
|Bartın
|19:28
|🕌
|Batman
|18:49
|🕌
|Bayburt
|18:55
|🕌
|Bilecik
|19:36
|🕌
|Bingöl
|18:52
|🕌
|Bitlis
|18:45
|🕌
|Bolu
|19:30
|🕌
|Burdur
|19:32
|🕌
|Bursa
|19:39
|🕌
|Çanakkale
|19:50
|🕌
|Çankırı
|19:21
|🕌
|Çorum
|19:16
|🕌
|Denizli
|19:37
|🕌
|Diyarbakır
|18:53
|🕌
|Düzce
|19:32
|🕌
|Edirne
|19:51
|🕌
|Elazığ
|18:57
|🕌
|Erzincan
|18:57
|🕌
|Erzurum
|18:50
|🕌
|Eskişehir
|19:33
|🕌
|Gaziantep
|19:03
|🕌
|Giresun
|19:03
|🕌
|Gümüşhane
|18:58