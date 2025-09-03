PODCAST CANLI YAYIN

Akşam Ezanı Saati 3 Eylül 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve Diğer İller İçin İftar Vakitleri

Mevlid Kandili vesilesiyle oruç tutan vatandaşların gündeminde iftar saatleri yer aldı. Akşam ezanı kaçta okunacak, oruç ne zaman açılacak soruları bugün en çok araştırılan konular arasında oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Konya için 3 Eylül 2025 Çarşamba günü iftar saatleri belli oldu.

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

3 Eylül Çarşamba günü akşam ezanı vakti, iftar için bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İllere göre değişiklik gösteren akşam ezanı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimi üzerinden yayımlandı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Konya için 3 Eylül 2025 akşam ezanı ve iftar vakitleri…

Takvim Logo

3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA AKŞAM EZANI VE İFTAR SAATİ VAKİTLERİ

🌆 İl Akşam
🕌 Adana 19:11
🕌 Adıyaman 19:00
🕌 Afyonkarahisar 19:32
🕌 Ağrı 18:43
🕌 Aksaray 19:18
🕌 Amasya 19:13
🕌 Ankara 19:24
🕌 Antalya 19:30
🕌 Ardahan 18:46
🕌 Artvin 18:49
🕌 Aydın 19:42
Takvim Logo
🕌 Balıkesir 19:44
🕌 Bartın 19:28
🕌 Batman 18:49
🕌 Bayburt 18:55
🕌 Bilecik 19:36
🕌 Bingöl 18:52
🕌 Bitlis 18:45
🕌 Bolu 19:30
🕌 Burdur 19:32
🕌 Bursa 19:39
Takvim Logo
🕌 Çanakkale 19:50
🕌 Çankırı 19:21
🕌 Çorum 19:16
🕌 Denizli 19:37
🕌 Diyarbakır 18:53
🕌 Düzce 19:32
Takvim Logo
🕌 Edirne 19:51
🕌 Elazığ 18:57
🕌 Erzincan 18:57
🕌 Erzurum 18:50
🕌 Eskişehir 19:33
🕌 Gaziantep 19:03
🕌 Giresun 19:03
🕌 Gümüşhane 18:58
Takvim Logo
🕌 Hakkari 18:38
🕌 Hatay 19:07
🕌 Iğdır 18:39
🕌 Isparta 19:31
🕌 İstanbul 19:40
🕌 İzmir 19:45
Takvim Logo
🕌 Kahramanmaraş 19:05
🕌 Karabük 19:26
🕌 Karaman 19:20
🕌 Kars 18:44
🕌 Kastamonu 19:22
🕌 Kayseri 19:12
🕌 Kırıkkale 19:21
🕌 Kırklareli 19:48
🕌 Kırşehir 19:18
🕌 Kilis 19:04
🕌 Kocaeli 19:36
🕌 Konya 19:23
🕌 Kütahya 19:35
Takvim Logo
🕌 Malatya 19:01
🕌 Manisa 19:44
🕌 Mardin 18:50
🕌 Mersin 19:14
🕌 Muğla 19:39
🕌 Muş 18:48
Takvim Logo
🕌 Nevşehir 19:15
🕌 Niğde 19:15
🕌 Ordu 19:05
🕌 Osmaniye 19:08
🕌 Rize 18:54
Takvim Logo
🕌 Sakarya 19:34
🕌 Samsun 19:11
🕌 Siirt 18:46
🕌 Sinop 19:17
🕌 Sivas 19:07
🕌 Şanlıurfa 18:58
🕌 Şırnak 18:43
Takvim Logo
🕌 Tekirdağ 19:46
🕌 Tokat 19:09
🕌 Trabzon 18:58
🕌 Tunceli 18:56
🕌 Uşak 19:36
Takvim Logo
🕌 Van 18:40
🕌 Yalova 19:39
🕌 Yozgat 19:16
🕌 Zonguldak 19:30
Takvim Logo

ORUÇ AÇMA DUASI (DİYANET)

Arapça Okunuşu

Allahümme leke sumtu ve alâ rızkıke eftartü.

Takvim Logo

Anlamı

"Allah'ım! Senin rızân için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum."

Takvim Logo

Fotoğraflar: AA