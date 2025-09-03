Akşam Ezanı Saati 3 Eylül 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve Diğer İller İçin İftar Vakitleri

3 Eylül Çarşamba günü akşam ezanı vakti, iftar için bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İllere göre değişiklik gösteren akşam ezanı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimi üzerinden yayımlandı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Konya için 3 Eylül 2025 akşam ezanı ve iftar vakitleri…