Bugün yağmur var mı? 3 Eylül hava durumu raporu: MGM’den 13 ile sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Eylül hava durumu raporu yayımlandı. Ülke genelinde hafta başından itibaren etkisini artıracak hava değişimleri, özellikle Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak ve fırtına riskini gündeme getiriyor. Marmara ve Ege bölgelerinde ise şiddetli rüzgarlar günlük yaşamı zorlaştırabilir. Peki bugün yağmur var mı? İşte MGM'den il il hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Eylül hava durumu raporunu açıkladı. Bu haftada ülke genelinde hava koşulları dalgalı seyrederken, özellikle Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekiliyor. Doğu Akdeniz'de ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Peki bugün yağmur yağacak mı, hava kaç derece olacak? İşte MGM kritik saat aralığını verdi!

KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞLAR VE DİĞER BÖLGELERDE AÇIK HAVA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son raporuna göre, Artvin, Rize kıyıları ve Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise genellikle az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

MGM Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca hava sıcaklıklarının 3-4 derece kadar düşeceğini belirtti. Çelik, "Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. İstanbul ve Ankara'da en yüksek sıcaklıklar 29-30 derece civarında olacak. İzmir'de ise hava genellikle açık; sıcaklıklar 34-35 derece civarında olacak" ifadelerini kullandı. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de sıcaklıkların mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde kalacağı, Karadeniz kıyılarında ise yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği vurgulandı.

Eylül ayında hava nasıl olacak?
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rapora göre Marmara, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlü rüzgarlar saatte 40-60 kilometre hızla esecek. Çelik, özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de çarşamba ve perşembe günleri kuvvetli rüzgarların etkili olacağını belirterek, "Bu durum deniz ulaşımı ve tarımsal faaliyetler açısından dikkat gerektiriyor. Vatandaşların rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekiyor" dedi.

95 YILIN REKORU KIRILDI

Tokat'ta termometreler eylül ayı için 95 yıllık sıcaklık rekorunu kırdı. Kentte geçtiğimiz gün ölçülen 42,6 derece, 1929 yılında kaydedilen 40,7 derecelik önceki rekoru geride bıraktı. Öğle saatlerinde cadde ve sokaklar neredeyse boşalırken, vatandaşlar gölgelik alanlar ve klimalı mekanlara yöneldi. Artan sıcaklık, araç trafiğinde de gözle görülür bir düşüşe yol açtı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay kıyıları ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

⛅Özellikle Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yağışların zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

⛅Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif ila orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında ise yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

⛅Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

🌡MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

🌡EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

🌡AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

🌡İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yarın (Çarşamba) parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

🌡BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

🌡ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

🌡DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

🌡GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

