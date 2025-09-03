Bugün yağmur var mı? 3 Eylül hava durumu raporu: MGM’den 13 ile sağanak ve fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Eylül hava durumu raporu yayımlandı. Ülke genelinde hafta başından itibaren etkisini artıracak hava değişimleri, özellikle Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak ve fırtına riskini gündeme getiriyor. Marmara ve Ege bölgelerinde ise şiddetli rüzgarlar günlük yaşamı zorlaştırabilir. Peki bugün yağmur var mı? İşte MGM'den il il hava durumu tahminleri…
