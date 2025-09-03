Bugün yağmur var mı? 3 Eylül hava durumu raporu: MGM’den 13 ile sağanak ve fırtına uyarısı!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

⛅Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay kıyıları ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

⛅Özellikle Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yağışların zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

⛅Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif ila orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında ise yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

⛅Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.