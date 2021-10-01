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Haberler Güncel AKM'nin (Atatürk Kültür Merkezi) açılışına bir ay kala bakmaya doyamayacağınız fotoğraflar

AKM'nin (Atatürk Kültür Merkezi) açılışına bir ay kala bakmaya doyamayacağınız fotoğraflar

Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümünde hizmete açılacak Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) son hazırlıklar yapılıyor. İşte Atatürk Kültür Merkezi'nden yeni mobilya kokan mis gibi fotoğraflar...

AA
01.10.2021 16:35 - Son Güncelleme: 01.10.2021 16:58
AKM’nin Atatürk Kültür Merkezi açılışına bir ay kala bakmaya doyamayacağınız fotoğraflar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatının yapımında sona gelindi.

Açılışa hazırlanan AKM'nin yapımında gelinen son durum, görüntülendi.

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AKM’nin Atatürk Kültür Merkezi açılışına bir ay kala bakmaya doyamayacağınız fotoğraflar

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı. Alttan led ışıkla aydınlatılan "Atatürk Kültür Merkezi" yazılı tabela, yapının girişinde yerini aldı.

AKM’nin Atatürk Kültür Merkezi açılışına bir ay kala bakmaya doyamayacağınız fotoğraflar

AKM'nin girişinde yer alan opera küresi, 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapıldı.

AKM’nin Atatürk Kültür Merkezi açılışına bir ay kala bakmaya doyamayacağınız fotoğraflar

Binanın cephe tasarımında gün ışığından maksimum verim alınması hedeflenirken, çevreci bir anlayışla yeşil çatı sistemi yapıldı.

AKM’nin Atatürk Kültür Merkezi açılışına bir ay kala bakmaya doyamayacağınız fotoğraflar

Yeni AKM'de bulunan büyük salon olarak adlandırılan opera salonu yaklaşık 4 bin 500 metrekare fuaye alanına ve 2040 kapasiteli salona sahip. Salonun sahnesindeki çukur ise 118 kişilik dev bir orkestrayı alabilecek büyüklükte.

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