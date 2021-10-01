AKM'nin (Atatürk Kültür Merkezi) açılışına bir ay kala bakmaya doyamayacağınız fotoğraflar
Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümünde hizmete açılacak Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) son hazırlıklar yapılıyor. İşte Atatürk Kültür Merkezi'nden yeni mobilya kokan mis gibi fotoğraflar...
01.10.2021 16:35
- Son Güncelleme: 01.10.2021 16:58
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı. Alttan led ışıkla aydınlatılan "Atatürk Kültür Merkezi" yazılı tabela, yapının girişinde yerini aldı.