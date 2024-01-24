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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024, 13:37 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024, 14:55

AK Parti Ankara Nallıhan belediye başkan adayı İsmail Öntaş kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan 2024 Türkiye yerel seçimlerinde AK Parti Nallıhan belediye başkan adayı olacak isim açıklandı. Peki, İsmail Öntaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…

AK PARTİ ANKARA NALLIHAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU MU?

AK Parti Ankara Nallıhan Belediye Başkan adayı İsmail Öntaş oldu.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi. Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek. Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

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