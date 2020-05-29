AK Partili Veysel Eroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: “Bugün birileri dönemimizde restore edilen çeşmeden testisini doldurma peşinde”

"1 OCAK 1995 SAAT 08.59'DA SU KESİNTİSİNE SON VERECEĞİZ DEDİK VE BUNU BAŞARDIK"

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu 1994 yılı, İstanbul ve İstanbullular için bir milat olmuştur. 5 Mayıs 1994 Cuma günü İSKİ Genel Müdürü olarak vazifelendirildim. 1 Ocak 1995 Saat 08.59'da su kesintisine son vereceğiz dedik ve bunu başardık."