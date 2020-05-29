AK Partili Veysel Eroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: “Bugün birileri dönemimizde restore edilen çeşmeden testisini doldurma peşinde”
AK Parti Ayfonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu; Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra İstanbul'da yaşanan su sıkıntısını nasıl çözdüklerini fotoğraf ve grafiklerle anlattı. İSKİ Eski Genel Müdürü Prof. Dr. Veysel Eroğlu; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3. Ahmet Çeşmesi'nde açılış yapıldığını gösteren fotoğrafı paylaştı ve "1994 öncesi İstanbul'u yönetemeyenlerin susuzluktan Kerbelaya çevirdiği şehre; 1 Ocak 1995 saat 08.59'dan itibaren 25 yıl kesintisiz su verdik. Ama bugün birileri dönemimizde restore edilen çeşmeden testisini doldurma peşinde. Gerçekleri kısaca hatırlatmakta fayda var" dedi.
"1994 ÖNCESİ İSTANBUL İÇLER ACISI DURUMDAYDI"
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, şunları söyledi:
"Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür. Özellikle 30 yaşının altındaki vatandaşlarımızın daha iyi bilmesi için; 1994 öncesi İstanbul'un içler acısı durumunu hatırlatmayı ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptığımız muazzam içmesuyu yatırımlarını anlatmayı faydalı görüyorum."
AK Parti Ayfonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu; Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra İstanbul'da yaşanan su sıkıntısını nasıl çözdüklerini fotoğraf ve grafiklerle anlattı.
Çevre ve Orman Eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu; Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini 5 Mayıs 1994 Cuma günü İSKİ Genel Müdürü olarak görevlendirdiği belirterek, "1 Ocak 1995 Saat 08.59'da su kesintisine son vereceğiz dedik ve bunu başardık" dedi.
"BUGÜN BİRİLERİ DÖNEMİMİZDE RESTORE EDİLEN ÇEŞMEDEN TESTİSİNİ DOLDURMA PEŞİNDE…"
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul 1. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında 650 bin liraya restore edilen 3. Ahmet Çeşmesi'nde açılış yapıldığını gösteren fotoğrafı paylaştı ve "1994 öncesi İstanbul'u yönetemeyenlerin susuzluktan Kerbelaya çevirdiği şehre; 1 Ocak 1995 saat 08.59'dan itibaren 25 yıl kesintisiz su verdik. Ama bugün birileri dönemimizde restore edilen çeşmeden testisini doldurma peşinde. Gerçekleri kısaca hatırlatmakta fayda var" dedi.
"1 OCAK 1995 SAAT 08.59'DA SU KESİNTİSİNE SON VERECEĞİZ DEDİK VE BUNU BAŞARDIK"
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu 1994 yılı, İstanbul ve İstanbullular için bir milat olmuştur. 5 Mayıs 1994 Cuma günü İSKİ Genel Müdürü olarak vazifelendirildim. 1 Ocak 1995 Saat 08.59'da su kesintisine son vereceğiz dedik ve bunu başardık."