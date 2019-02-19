Afrin şehidi Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
'Zeytindalı Harekatı'nın düzenlendiği, Suriye'nin Afrin bölgesinde dün sabah saatlerinde mevzi değiştirirken teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Umut Öznütepe'nin silah arkadışına yazdığı son mesaj ise herkesi duygulandırdı.
Afrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe, 18 Şubat saat 04.00 sıralarında, mevzi değiştirirken, teröristlerin açtığı ateşte ağır yaralandı. Afrin'deki hastaneye kaldırılarak, ameliyata alınan Öznütepe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
Yaklaşık 10 dakika evin önünde bekletilen cenaze, tekrar konvoy eşliğinde törenin yapılacağı merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne götürüldü. Musalla taşına konulan tabuta sarılan yakınları gözyaşı döktü. Bu sırada bayrağa sarılı tabutu okşayan baba Yusuf Öznütepe "Vatan sağolsun" dedi. Vali Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, cenaze namazı boyunca acılı babayı yalnız bırakmadı.