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Afrin şehidi Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

'Zeytindalı Harekatı'nın düzenlendiği, Suriye'nin Afrin bölgesinde dün sabah saatlerinde mevzi değiştirirken teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Umut Öznütepe'nin silah arkadışına yazdığı son mesaj ise herkesi duygulandırdı.

19.02.2019 18:49 - Son Güncelleme: 19.02.2019 18:49
Afrin şehidi Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlendiği Afrin bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe (26), memleketi Erzurum'da gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Afrin şehidi Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Afrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe, 18 Şubat saat 04.00 sıralarında, mevzi değiştirirken, teröristlerin açtığı ateşte ağır yaralandı. Afrin'deki hastaneye kaldırılarak, ameliyata alınan Öznütepe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Afrin şehidi Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Afrin'den askeri uçakla dün akşam saatlerinde Erzurum'a getirilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin cenazesi Mareşal Çakmak Hastanesi Morgu'na konuldu.

Afrin şehidi Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin cenazesi bugün düzenlenen törenin öncesinde konvoy eşliğinde son kez merkez Aziziye ilçesinin Dadaşkent semtindeki babaevine getirildi. Şehidin ailesi Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Afrin şehidi Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Yaklaşık 10 dakika evin önünde bekletilen cenaze, tekrar konvoy eşliğinde törenin yapılacağı merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne götürüldü. Musalla taşına konulan tabuta sarılan yakınları gözyaşı döktü. Bu sırada bayrağa sarılı tabutu okşayan baba Yusuf Öznütepe "Vatan sağolsun" dedi. Vali Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, cenaze namazı boyunca acılı babayı yalnız bırakmadı.

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